Skatepark, Follonica a Sinistra: “Favorevoli all’ampliamento”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo letto la dichiarazione di Maciej Vella, presidente della associazione ‘Balance’ di skateboard di Follonica, nella quale richiede l’ampliamento dell’attuale skatepark situato nel Parco centrale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“La proposta dell’associazione è rivolta a tutti i potenziali sindaci che il prossimo giugno si sfideranno per la carica di sindaco. Ancora non sappiamo chi sarà il candidato della coalizione della quale farà parte Follonica a Sinistra, quindi, al momento, prendiamo posizione come lista – continua la nota -. Siamo favorevoli e lo possiamo dire non come promessa elettorale, ma come proseguimento di un percorso già iniziato. Infatti, già nel 2020, insieme alle altre forze che sostengono l’amministrazione Benini, approvammo lo stanziamento di fondi che consentì la realizzazione dello skatepark come opera pubblica. Concretamente l’impianto è stato poi realizzato nell’area del Parco centrale e ha cominciato a vivere e ad attrarre sempre più frequentatori”.

“I benefici dello skateboarding sono molti – sottolinea Follonica a Sinistra –. Come disciplina sportiva migliora la forza, l’equilibrio e la coordinazione e incoraggia uno stile di vita attivo. Inoltre lo skatepark ha creato uno spazio inclusivo dove giovani di diverse età hanno cominciato a riunirsi per condividere una passione comune. Questo ha sicuramente favorito l’integrazione sociale e l’amicizia. Complessivamente, lo skateboarding è un’attività salutare che spinge i giovani a trascorrere il loro tempo libero in modo creativo e costruttivo, riducendo la possibilità di abitudini meno salutari. Infine, e lo ricorda anche l’associazione nel suo comunicato, uno skatepark di qualità può attirare appassionati da altre località, contribuendo al turismo locale fuori ‘stagione’ e portando beneficio economico alla comunità.

“Noi, come lista, siamo favorevoli a tutte quelle attività che aiutano la socializzazione e soprattutto quelle realtà gratuite o a basso costo. Per le stesse ragioni per le quali sosteniamo la realizzazione dell’area sagre in zona Palagolfo, dunque sosteniamo l’ampliamento dello skatepark. Ovviamente un ampliamento significativo sarà possibile se recupereremo le risorse e se la progettazione complessiva del Parco centrale (ricordiamo che nell’area si trova l’area mercatale, l’arena Ranieri e in futuro ci saranno anche le scuole medie e la scuola 0-6) renderà possibile l’ampliamento – termina il comunicato -. Per concludere, abbiamo la piena volontà di parlarne con le altre forze politiche, così come siamo intenzionati di inserire la proposta nel prossimo programma elettorale. Speriamo che, oltre alla volontà politica, ci siano anche le condizioni economiche e edilizie”.