Salario minimo, Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra: “Conclusa con successo la raccolta firme”

Follonica (Grosseto). A giugno, Unione Popolare e Rifondazione Comunista hanno iniziato la raccolta di firme per presentare un’iniziativa popolare volta a introdurre un salario minimo di almeno 10 euro all’ora, indicizzato all’inflazione.

“A livello nazionale, era necessario raccogliere 50.000 firme e, a metà dicembre, abbiamo saputo che il risultato è stato superato, con oltre 70.000 firme raccolte – dichiarano Enrico Calossi, capogruppo di ‘Follonica a Sinistra per Andrea Benini’, e Gianluca Quaglierini, segretario del circolo di Rifondazione Comunista di Follonica e dell’alta Maremma -.Rispetto agli obiettivi prefissati, a Follonica dovevamo ottenere 100 firme: ne abbiamo raccolte e certificate 566, tra follonichesi, residenti dei dintorni e turisti. Un successo che non ci aspettavamo e che forse è dovuto alla perdurante crisi del settore industriale del nostro territorio e al fatto che nel comparto economico oggi prevalente, il turismo, gli stipendi orari continuano ad essere bassi. Se in tutta Italia avessimo avuto la stessa percentuale di raccolta effettuata a Follonica avremmo raccolto oltre un milione di firme”.

“È importante notare che l’Italia è tra i pochi Paesi dell’Unione Europea che non hanno ancora stabilito un salario minimo legale per le ore lavorate. Questo potrebbe essere una delle ragioni per le quali l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea nel quale i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni. L’introduzione di un salario minimo orario rappresenta quindi una proposta di dignità e civiltà – sottolineano Calossi e Quaglierini –. Anche altri partiti, come Sinistra Italiana, Azione, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, hanno presentato una proposta in Parlamento per istituire un salario minimo di almeno 9 euro all’ora, ma al momento l’iter di quella proposta è stato bloccato da un parere negativo del Cnel e del Governo. La nostra proposta è più ambiziosa e non può essere bloccata. Da un lato, prevede l’indicizzazione annuale del salario all’inflazione, reintroducendo una sorta di scala mobile, la cui abolizione negli anni ’80 ha avuto un impatto negativo sugli stipendi; dall’altro lato, incoraggia direttamente i lavoratori a impegnarsi nella raccolta di firme per migliorare le proprie condizioni di vita, senza dover aspettare che le forze parlamentari introducano questa innovazione”.

“Inoltre, essendo una proposta di legge di iniziativa popolare e avendo superato le 50.000 firme richieste, adesso il Parlamento è obbligato a discuterla e votarla – terminano Calossi e Quaglierini -. Non nutriamo molte speranze in questo Parlamento, che è dominato da forze di destra che negli anni non si sono rivelate molto attente ai temi del salario, ma siamo curiosi di vedere come andrà la votazione e come si posizioneranno le varie forze politiche. Così finalmente gli italiani sapranno da che parte si trovano realmente i vari partiti italiani”.