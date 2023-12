“Stop alla guerra e al genocidio a Gaza”: presidio di Rifondazione Comunista

Follonica (Grosseto). Sabato 23 dicembre, alle 17, si terrà un presidio di Rifondazione Comunista presso il Comune di Follonica contro la guerra a Gaza ed in difesa della popolazione civile palestinese.

“Quasi 20.000 morti in poco più di due mesi, civili allo stremo, diritti umani negati – si legge in una nota del partito –. Non è una guerra, è un genocidio. Nemmeno il più vile attentato può giustificare lo sterminio di una popolazione, l’uccisione di bambini, di civili inermi imprigionati da più di 60 anni in una striscia di territorio. Dopo gli interventi di apertura il microfono sarà a disposizione di chiunque vorrà portare la propria testimonianza”.

“Numerose sono state in questo periodo le parole in solidarietà ai civili palestinesi, fino ad arrivare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella o al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. È stata invitata all’iniziativa anche l’amministrazione comunale follonichese – termina il comunicato -. Vi aspettiamo, con la vostra voce e con la vostra bandiera”.