“Salviamo la sanità pubblica”: Follonica a Sinistra organizza un incontro

Follonica (Grosseto). Sabato 9 dicembre, alle 17, il gruppo consiliare “Follonica a Sinistra per Andrea Benini Sindaco” organizza un incontro dal titolo “Salviamo la sanità pubblica“.

L’incontro si terrà nella sede di Rifondazione Comunista, nel centro commerciale della 167 Ovest (indirizzo via Nenni 2).

All’incontro, che sarà aperto dal consigliere comunale Enrico Calossi, parteciperanno il sindaco di Follonica, Andrea Benini, il responsabile sanità della federazione provinciale di Rifondazione Comunista, Dario Russo, la rappresentante della segreteria provinciale Spi-Cgil, Laura Innocenti, e il responsabile “Sanità” dello Spi-Cgil della provincia di Grosseto, Olinto Bartalucci.

“I servizi sanitari, nonostante l’impegno degli addetti, dei lavoratori e dei volontari, sono peggiorati negli ultimi anni, anche in Toscana, anche nel nostro territorio – dichiara Enrico Calossi, capogruppo di ‘Follonica a Sinistra per Andrea Benini Sindaco -. Nonostante i grandi proclami rilasciati durante la fase più acuta della pandemia da Covid – 19, i finanziamenti alla sanità pubblica hanno continuato a diminuire. Da qui occorre iniziare delle riflessioni su come reperire più risorse per il comparto e su come spendere meglio le insufficienti risorse che già abbiamo. Ovviamente non deve rimanere una discussione tra ‘addetti ai lavori’ o che si tenga solo tra politici: più saranno i cittadini che si impegnano e che si informano su questi aspetti, più risultati otterremo. Per questo organizziamo iniziative come questa, per la quale, ricordo, la partecipazione è libera e gratuita”.

A seguire, e questo su prenotazione, ci sarà una cena, per la quale occorre prenotarsi al numero 320.4686955.