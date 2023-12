Denuncia consiglieri, il Psi: “La maggioranza ha avallato azione del sindaco e del segretario?”

Follonica (Grosseto). “La denuncia fatta ai due consiglieri da parte del sindaco e del segretario comunale ci ha lasciati stupiti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la sezione di Follonica del Psi.

“Quando accadono fatti del genere a farne le spese sono la politica e la sua credibilità – continua la nota –. La sensazione è che si sia assistito a condotte non idonee che stanno facendo perdere credibilità alla politica del sindaco. Il segretario, invece, per quanto possa essersi sentito contrariato dalle richieste di accesso agli atti da parte dei due consiglieri, avrebbe dovuto mantenere ferma la barra e non arrivare a certe azioni mantenendo alto e distaccato il Comune dal dibattito politico”.

“La decisione di denunciare i due consiglieri comunali è stata sconcertante e speriamo che non abbia trovato sostegno politico nella Giunta e nei consiglieri di maggioranza. La magistratura, invece, archiviando il procedimento, ha inteso confermare la linearità dell’azione svolta dai due consiglieri termina – il comunicato –. Lynn e Pizzichi hanno svolto e stanno svolgendo solo il loro compito di consiglieri comunali. Quello che interessa è il dato politico: l’azione di denunciare i due consiglieri è stata solo opera del sindaco e del segretario oppure ha avuto l’avallo politico di tutta la maggioranza?”