Rione Chiesa, le civiche: “Furti in aumento, installare un sistema di videosorveglianza”

Follonica (Grosseto). “Un sistema di videosorveglianza anche nel rione Chiesa”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche In Movimento per Follonica e Follonica nel Cuore.

“Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha ampliato il sistema di videosorveglianza in molte zone di Follonica, per quanto a macchia di leopardo iper controllando alcune aree e lasciando altrettante zone d’ombra, ma il rione Chiesa ne è ancora sprovvisto – continua la nota –. D’altronde, risulterebbe difficile pensare che in pieno centro cittadino si possa intensificare l’attività del furto e del vandalismo. La realtà, invece, sta fotografando che le abitazioni di via Cavour, Mazzini, Garibaldi e del reticolato centrale della città vengono non di rado battute dai malintenzionati. Un contesto che ruota intorno alla storica scuola di via Buozzi ancora, per fortuna, frequentata da tanti bambini. Il quartiere salì alle cronache anche per un furto in cui una residente venne legata dai ladri ad una sedia. Ma i casi di furto, raccontati dai cittadini, sono molti e fanno pari con il fenomeno delle rigature alle auto che anche nel rione Chiesa non è mancato”.

“Non è un caso che poco tempo fa i residenti del quartiere abbiamo provato a costituirsi in un comitato finalizzato a stimolare azioni di sicurezza nelle vie interessate dai furti. Per questo, crediamo, sia giusto aprire un focus anche sul rione Chiesa partendo dall’installazione di un sistema di telecamere che può servire da elemento di deterrenza. Per quanto la questione sicurezza sia un tema complesso e di difficile soluzione, crediamo che non ci si possa limitare a parlarne solo a caldo e quando si verificano fatti di cronaca pubblicati sui giornali, visto che ormai sono tanti i cittadini che dopo le infrazioni alle abitazioni non sporgono denuncia nel convincimento che nulla si possa fare – termina il comunicato -. L’amministrazione comunale, invece, può fare molto a partire dall’annosa necessità di rafforzare il corpo di polizia locale”.