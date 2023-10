Bomba d’acqua in città, i parlamentari Pd: “Misure economiche per chi è stato danneggiato”

Follonica (Grosseto). “Ieri si sono verificati degli eventi calamitosi nella città di Follonica. Come parlamentari del Partito Democratico esprimiamo la nostra solidarietà a tutta la popolazione che è stata colpita in modo impetuoso e violento, dove sono precipitati circa 120 millimetri di pioggia in sole due ore, creando disagi, allagamenti e numerosi danni al tessuto urbano, sociale ed economico.

Sentiamo l’onere e la responsabilità di contrastare ed invertire la rotta rispetto a questi fenomeni di cambiamento climatico non negandoli, ma attuando ad ogni livello un disegno ed una pianificazione urbana che miri sempre di più alla permeabilità del suolo.

Testimoniamo vicinanza all’amministrazione comunale follonichese, alle attività economiche ed ai cittadini e cittadine che hanno subito danni; in questo frangente così delicato dobbiamo fare di tutto non solo per superare questa fase emergenziale, ma anche verificare dai soggetti preposti tutte le eventuali azioni e misure economiche per supportare coloro che sono stati danneggiati.

Ringraziamo inoltre i cittadini e le cittadine, la Protezione civile e le forze dell’ordine che sono intervenute in modo celere e tempestivo”.

Così deputati e senatori del Pd eletti in Toscana.