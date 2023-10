Bomba d’acqua in città, Forza Italia: “Amministrazione comunale inefficiente”

Follonica (Grosseto). “Se mai ce ne fosse bisogno, la bomba d’acqua che ha colpito l’abitato di Follonica ha fotografato in un attimo l’inefficienza dell’amministrazione comunale follonichese”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

“Inutile girarci intorno, l’evento è stato estremo e difficilmente la città avrebbe potuto uscirne illesa – continua Lynn -. Tuttavia, le fogne non sono state pulite in tempi recenti e non sono state in grado di raccogliere le acque affinché la pioggia facesse meno danni. Danneggiamenti che ci sono stati per molti cittadini, commercianti e imprenditori della città. La conta dei danni va fatta attentamente e il Comune deve fare la sua parte. Un ringraziamento va fatto a tutti i dipendenti comunali e della scuola, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai volontari per il gran lavoro svolto per il bene della nostra comunità”.

“Quella del capogruppo del Pd Manni, la vicinanza che l’amministrazione deve mostrare nei confronti dei follonichesi, è vuota se non viene riempita di contenuti – prosegue la nota -. Certo, i mezzi del Comune non sono molti, ma qualcosa di concreto si dovrà pur fare; per esempio ragionare su una sospensione nel pagamento delle tasse per tutti quelli che in maniera incontrovertibile hanno subito danni alla loro abitazione o alla loro attività produttiva. Una proposta che presenterò al prossimo Consiglio comunale e che fa il pari con una questione altrettanto importante e riguardante il ristretto numero di operai nella disponibilità del settore dei lavori pubblici. Gli operatori dei cantieri comunali sono ridotti da anni ai minimi ed il Comune, forte dell’allentamento dei vincoli di bilancio per le assunzioni, ha preferito assumere tecnici amministrativi anziché operai specializzati”.

“Di fronte ad eventi atmosferici importanti la forza del personale comunale è praticamente residuale e si riduce sostanzialmente in un’attività di coordinamento dei volontari dediti al soccorso – termina Lynn –. Occorre prendere sul serio, a partire dalla prossima legislatura, che speriamo non sia targata centrosinistra, la necessità di rigenerare il settore lavori pubblici affinché si possa garantire maggiore decoro e sicurezza in città”.