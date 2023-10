Nubifragio in città, Pizzichi: “Follonica paralizzata, colpa dell’assenza di manutenzione”

Follonica (Grosseto) “È caduta molta acqua, ma non abbastanza da paralizzare un’intera città. Ed invece, per l’ennesima volta, è quello che si è verificato a Follonica“.

A dichiararlo è il consigliere comunale Daniele Pizzichi.

“È stata sufficiente un’ora di pioggia intensa per far allagare tutti i sottopassi della città. Per le strade i tombini sono saltati e, anziché far defluire le acque, hanno contribuito agli allagamenti di tutti quanti i quartieri ed in alcune zone la corrente elettrica è andata via – sottolinea Pizzichi –. Una situazione disastrosa causata da quella che certamente non possiamo definire una bomba d’acqua, ma un classico temporale autunnale. La manutenzione del sistema fognario cittadino è al collasso, oltre alla mancata manutenzione straordinaria della rete, è completamente assente anche la semplice manutenzione ordinaria delle caditorie, completamente ostruite, che puntualmente non permettono il normale deflusso delle acque ai ricettori naturali”.

“Anni di promesse, di interventi risolutivi conditi da annunci e conferenze stampa hanno prodotto ad oggi il nulla assoluto. I danni commessi e i disagi per cittadini e imprese sono enormi, in città c’è bisogno di stanziare ingenti risorse ed affrontare il problema che persiste ormai da troppi anni. Paradossale, infine, che di fatto sia venuta in soccorso la vicina Scarlino, il cui sottopasso dello Scalo non è andato in tilt ed ha consentito a molti follonichesi di raggiungere l’altra parte di Follonica – termina Pizzichi –. Non ci sono più parole per descrivere l’inefficienza di questa amministrazione”.