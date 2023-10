Sicurezza, Fratelli d’Italia: “Malamovida, spaccalunotti, risse, ma il Comune non attua controlli”

Follonica (Grosseto). “Purtroppo, quello che è successo in quest’estate rimarrà una vergogna da annoverare nel curriculum del centrosinistra follonichese. Infatti, per tutti i mesi della stagione turistica, mentre residenti e turisti segnalavano in quasi ogni angolo della città situazioni di pericolosità o degrado, il Comune di Follonica non è stato in grado di mettere in campo un servizio di pattugliamento adeguato a garantire sicurezza e tranquillità della città nell’orario notturno“.

Questo il grido d’allarme lanciato dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Follonica, Danilo Baietti.

“Non solo – prosegue Baietti –, anche le assunzioni degli agenti della Municipale, tra l’altro avvenute tardissimo per via di una mancata programmazione e di ritardi nell’espletazione del concorso, non sono riuscite a coprire neanche tutti i posti destinati agli agenti stagionali e questo, di fatto, ha comportato una carenza di organico e quindi criticità nell’attività di controllo”.

“Quindi – tuona il capogruppo di Fratelli d’Italia –, come è possibile lasciare una città come Follonica senza controlli capillari sul territorio per tutta una stagione turistica, quando sapevamo già dall’inizio delle varie complessità? Infatti, abbiamo vissuto, con l’orrendo biglietto da visita lasciato sia dallo ‘spaccalunotti’ di via Merloni che dalle continue risse e dai pestaggi e scene di malamovida in tutta la città, un bruttissimo biglietto da visita, non certamente adatto per attrarre turisti, lasciando a coloro che scelgono il nostro comune come meta delle proprie vacanze il ricordo di una città purtroppo non ordinata e tranquilla in cui tornare”.

“Prendiamo atto, grazie all’incapacità politico-amministrativa del Pd e della sinistra che attualmente guidano la nostra città, che prima promettono controlli, ma che poi di fatto non li attuano in maniera adeguata, garantendo casomai solamente il servizio notturno in presenza del Summer Festival, come se la città di Follonica avesse periodi di criticità solo in quell’occasione, quando invece le criticità sono giornaliere. È arrivato il momento di dire basta a questo Pd e a questa amministrazione” conclude Danilo Baietti.