Depuratore, Follonica a Sinistra: “Bene demolizione dopo 35 anni”

Follonica (Grosseto). “Da decenni ci dichiariamo contrari al consumo di suolo e ai parcheggi in superficie, spesso invocati da chi vorrebbe tamponare picchi di presenze turistiche che non superano i 10-12 weekend all’anno (30-36 giorni)”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“La questione ex Ilva ed ex depuratore consta di complessità e negligenze passate che, nonostante tutto, questa amministrazione ha deciso di superare e risolvere – continua la nota -. Eravamo ‘bimbi’ quando nel 2000, un assessore dell’epoca dichiarò imminente la demolizione dell’ex depuratore (dismesso da metà anni 80). Sono passati 23 anni e di quel depuratore ce ne occuperemo noi, Senza perdere mai il sorriso di fronte ad alcuni politicanti, allora politici, che oggi denunciano gli stessi problemi che loro non hanno mai risolto. È in elenco insieme alla rinnovazione delle pinete, al rifacimento di Senzuno, alla ricostruzione della scuola primaria di via Palermo, alle nuove scuole medie al Parco centrale, all’area sagre, alle fognature del ponte di via Bicocchi, etc. Chi parla oggi di ‘abominio’ avrebbe potuto consultare chi a Senzuno vive e lavora, perché è questo che deve fare la politica: ascoltare le persone”.

“Ad esempio, abbiamo ascoltato gli abitanti di Senzuno, che nei prossimi mesi saranno interessati da una storica riqualificazione del quartiere, che lo renderà più vivibile e a misura d’uomo, e che vedrà la scomparsa di 90 posti auto – prosegue la nota –. Qualcuno sostiene che, per compensare la perdita di parcheggi, si potrebbe utilizzare l’area mercatale del Parco centrale: ci penseremo, certo, ma come parcheggio scambiatore forse. Non certo per vivere un quartiere troppo distante dal Parco centrale per fermarsi, fare compere e ripartire. Gli alberi del ‘Parco dei Nonni’, ai quali in tutti questi anni non sono mai mancati il supporto e la collaborazione, saranno ricollocati altrove e saranno comunque messi a dimora alberi in numero maggiore, avendo quindi un saldo superiore ed ancora più verde. Una cosa tuttavia è importante discutere e risolvere e riguarda la distribuzione dei flussi di traffico su via Portogallo e via Apuania, due direttrici già ora in sofferenza, che rendono opportuno uno sbocco sulla rotonda di viale Europa, per decongestionare ulteriormente il centro. Ai tempi abbiamo votato contro la Coop nell’area ex Ilva: avremmo voluto una nuova pineta, un parco fluviale, un nuovo polmone verde. Questo sogno negli anni è stato riformulato dalla comparsa di un eli-piattaforma per l’Asl, di un’area di sgambamento, dal depuratore che sta ancora lì e da una benvenuta riqualificazione di Senzuno. Ed il nostro sogno ha dovuto fare i conti con la realtà, con la fattibilità tecnica e la disponibilità economica”.

“Ed è per questo che siamo strenui oppositori dell’evasione fiscale, perché rapisce il futuro delle nuove generazioni. Ecco, speriamo che queste parole siano uno spunto di riflessione e restituiscano quella complessità che la situazione merita – termina il comunicato –, a cui questa amministrazione comunale ha profuso tempo ed energie, confrontandosi con tutti e con tutto, esclusivamente per il bene di Follonica”.