Polizia, Pizzichi: “Il commissario si allontana, ennesima promessa mancata del sindaco”

Follonica (Grosseto). “Si allungano i tempi per l’arrivo della Polizia? Che fine ha fatto il futuro comando della Polizia che dovrebbe sorgere nei locali dell’ex scuola Ipsia?”.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale di opposizione a Follonica.

“Domanda più che legittima visto che il Comune ha da poco rinnovato il contratto di affitto di una porzione dell’edificio con la Uisp (Unione italiana sport per tutti, comitato di Grosseto) che gestirà parte dello stabile per altri tre anni – continua Pizzichi -. Tutto è contenuto all’interno della determina n.182/2013. Risulta difficile ipotizzare l’arrivo della Polizia Stradale se per i prossimi tre anni parte dell’edificio è stato concesso in uso alla Uisip. L’emergenza sicurezza è destinata a prolungarsi per molti anni poiché il principale investimento promesso dall’amministrazione comunale nel campo del rafforzamento dei presidi di polizia è ancora ben lontano dall’avverarsi”.

“Ormai ci siamo abituati alle solite promesse elettorali di Andrea Benini. Purtroppo a farne le spese è sicuramente la città che nel corso dell’estate ha visto moltiplicarsi gli episodi di delinquenza. Episodi che non possiamo più definire eccezionali e che, invece, fotografano un profondo mutamento nello stile di vita e della convivenza civile della città. Follonica non è più una città sicura e non solo d’estate; i pochi operatori di Polizia Municipale sono insufficienti, comprese le pattuglie dei Carabinieri che, da quando la tenenza è stata promossa a Compagnia, non ha sicuramente portato l’aumento sperato del numero delle volanti sulle strade follonichesi. È bene ricordare che Benini inizialmente si astenne alla mozione delle opposizioni per chiedere l’istituzione del commissariato di Polizia, ma, dopo i gravi fatti di via Matteotti, che tutti purtroppo ricordiamo, fece sua la richiesta cavalcandola elettoralmente – termina Pizzichi -. Purtroppo ad oggi anche questa sua ennesima promessa non ha visto alcun fatto concreto”.