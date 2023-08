Pnrr, il Pd: “Con i tagli del Governo a rischio il progetto per Senzuno”

Follonica (Grosseto). “Cosa fa un Governo lungimirante in un momento di crisi? Investe in sviluppo del territorio, in ricerca, in rigenerazione e nuove tecnologie. L’esatto opposto di quanto proposto dal Governo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“Negli atti di ridisegno del Pnrr redatti dal Governo si modificano oltre 100 obiettivi, posticipandoli a data da destinarsi e questo significa un taglio di 6.000.000veuro per Follonica. Se il Governo non coprirà con altre risorse i progetti già finanziati, sono a rischio molti progetti, fra i quali il più consistente è il progetto di rigenerazione urbana di Senzuno – sottolinea il Pd -. Insomma, la mannaia di Meloni e soci si abbatte sui Comuni e sulle comunità che vi abitano, sancendo ciò che ormai è evidente: questo Governo non ha alcuna idea di sviluppo del Paese e procede per tentativi, andando a colpire gli enti più vicini ai cittadini, i comuni appunto. È inaccettabile che progetti già approvati, e in alcuni casi già cantierati, rischino di non essere realizzati o di mandare in default i Comuni per l’incapacità di chi ci governa di gestire i fondi europei. Follonica, che ha saputo vincere praticamente tutti i bandi Pnrr cui ha partecipato, merita di veder realizzate le opere che le permetteranno di fare un ulteriore salto in avanti verso uno sviluppo concretamente sostenibile e a misura di cittadino”.

“Chissà cosa ne pensano i partiti locali che sostengono il Governo a livello nazionale. Scaricheranno tutto sui sindaci e le sindache? Il Partito Democratico di Follonica sarà al fianco del sindaco e dell’amministrazione – termina la nota – affinché si possa far pressione sul Governo ed ottenere la copertura degli investimenti”.