Street food, le civiche: “La manifestazione non va organizzata in estate”

“‘Non tutto il male vien per nuocere’ recita un vecchio adagio“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche Follonica nel cuore e In movimento per Follonica.

“Sì, perché il caso ‘street food’, previsto inizialmente dall’amministrazione comunale dal 16 al 20 agosto, ha rappresentato la punta massima del distacco tra la politica e il mondo del lavoro – continua la nota –. Un vero e proprio cortocircuito nei rapporti tra gli attori sociali ed economici che ha fotografato uno stato di fragilità dei ristoratori e del commercio e più in generale dell’economia follonichese. Solo fino a giorni fa sarebbe stato inimmaginabile aspettarsi decine di esercenti radunati in protesta sotto il palazzo comunale e le scuse del Sindaco non sono state soddisfacenti: eventi come lo street food durante la stagione turistica non si devono organizzare, semplicemente perché in estate non apportano alcun valore aggiunto in termini di attrattività di turisti e visitatori”.

“Bene Piazze d’Europa in inverno, male street food ad agosto. Appellarsi alla crisi, al calo delle presenze e al caro prezzi non costituisce giustificazione valida per coprire quello che è vero e proprio ‘errore di concetto’ da parte dell’amministrazione e dell’assessore Ricciuti. D’altronde, se mai ce ne fosse bisogno, questo evento ha fotografato bene le caratteristiche dell’attuale maggioranza, eccezionale nella gestione del mondo dell’assistenzialismo e dell’associazionismo, ma lontana anni luce dal mondo del lavoro, in particolare dai piccoli imprenditori privati e dalle partite Iva. Se proprio, cocciutamente, travolti da impulso paninaro di ritorno, si fosse avvertita la necessità di organizzare uno street food sarebbe stato bene farlo con i ristoranti e i locali follonichesi che, forse, attraverso l’evento avrebbero potuto diversificare la loro offerta e pubblicizzare i loro locali – termina il comunicato -. Non tutto il male vien per nuocere appunto, se avremmo la capacità di prendere atto della situazione economica e da qui aprire una profonda riflessione sul futuro di Follonica partendo dal fallimento di questa amministrazione”.