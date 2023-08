Street Food Festival, Pizzichi: “Pugno nello stomaco per i ristoratori”

Follonica (Grosseto). “Lo Street Food organizzato dall’assessore Ricciuti (erede designato da Benini alla sua successione) per il 16 agosto è un cazzotto nello stomaco alla ristorazione follonichese, che soffre di un calo generalizzato del turismo a Follonica”.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale a Follonica.

“Ristoratori costretti a scendere in piazza ed andare a protestare sotto l’ufficio del sindaco, che non ha potuto far altro che chiedere scusa per il fuoritempo compiuto dal suo assessore Ricciuti – spiega Pizzichi -. Nel corso dell’incontro improvvisato a largo Cavallotti, si apprende dalla stampa che gli eventi dovrebbero essere organizzati dall’amministrazione comunale concordandoli con le associazioni di categoria attraverso un tavolo permanente di confronto. Eppure, basta avere un po’ di memoria per ricordare che il tavolo degli eventi era previsto addirittura nel programma elettorale della prima legislatura“.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti e ciò che resta è soltanto cialtroneria e incompetenza allo stato puro. Ora Benini, come è nel suo stile, riempirà di promesse i ristoratori per gli eventi del prossimo futuro – termina Pizzichi -. La sensazione è ormai che i buoi sia usciti dalla stalla e che il cammino per rimettere in piedi la situazione del commercio e del turismo sia molto lunga”.