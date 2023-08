Treni, il Pd: “Necessarie fermate del Frecciabianca in città per rilanciare il turismo”

Follonica (Grosseto). “Come Partito democratico follonichese rilanciamo l’iniziativa politica approvata in Consiglio comunale e rilanciata dal nostro deputato Marco Simiani, che ringraziamo, con un’interrogazione al Ministro Salvini sulla necessità di dotare la stazione di Follonica di fermate del treno Frecciabianca, una necessità urgente e non più rimandabile non solo per veicolare il turismo, soprattutto quello internazionale, proveniente da Pisa, grazie all’aeroporto ‘Galilei’, e da altre regione d’Italia, ma anche per i numerosi pendolari che dalla nostra città posso raggiungere e fruire di questo servizio che collega le città in modo rapido ed efficiente abbattendo i tempi e favorendo il pendolarismo affinchè questo tassello di collegamenti possa aiutare in quota parte la permanenza di molti nostri concittadini e concittadine, potendone attrarre di nuovi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Purtroppo il tema dei collegamenti infrastrutturali penalizza la Maremma rispetto ad altre zone della Toscana; a maggior ragione questo può servire per avviare un percorso per colmare un gap che altrimenti rischia di acuirsi sempre di più, talvolta sprofondando anche nel dimenticatoio – continua la nota –. Per questo, come Partito democratico follonichese siamo sensibili a queste tematiche e da subito ci siamo attivati su più canali locali e nazionali per attuare questa iniziativa nella nostra città, noi ci faremo trovare sempre presenti ed al fianco delle iniziative atte a valorizzare e rilanciare la nostra città”.

“Adesso è necessaria una risposta da parte di Rfi a seguito della richiesta mossa da parte della nostra amministrazione comunale – termina il comunicato –, certi che possa avere un riscontro favorevole anche perchè, se sono i numeri a parlare, Follonica è la seconda città per popolazione della provincia di Grosseto e questo non può passare inosservato”.