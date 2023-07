Pizzichi replica alla Lega: “Azzi mi critica, ma fa il record di assenze. Si dimetta”

Follonica (Grosseto). “È vero che tutte quante le azioni da me portate avanti sono state fatte tutte a titolo personale in quanto Roberto Azzi è un consigliere comunale totalmente assenteista”.

Daniele Pizzichi, consigliere comunale di Follonica, replica alle accuse della Lega.

“La sua percentuale di assenze è impressionante, risulta oggettivamente il consigliere con il più alto numero di assenze di tutto quanto il Consiglio comunale – sottolinea Pizzichi -. Il suo contributo ai lavori consiliari è sempre stato inesistente, non è mai intervento, né ai lavori di Consiglio e neanche in commissione. Le sue sporadiche partecipazioni ai Consigli comunali consistono nell’essere presente soltanto all’appello per poi abbandonare subito dopo la seduta. Purtroppo questa situazione va avanti da anni, dall’inizio della legislatura, ed il segretario provinciale Claudio Pacella è consapevole di tutto ciò. ma evidentemente al segretario provinciale della Lega va bene così. Forse la Lega a Follonica non deve fare opposizione alla maggioranza di centrosinistra? Perché oramai non so più che cosa pensare”.

“Mi sono candidato con un partito che pensavo fosse alternativo e in opposizione alla maggioranza che governa questa città, ma i fatti dimostrano il contrario, Per quanto mi riguarda, ho sempre cercato di svolgere al meglio il mio ruolo facendo sentire sempre la mia voce in ogni occasione possibile. Roberto Azzi ha trasformato la Lega Follonica in un partito non di maggioranza, ma funzionale alla maggioranza. Non avendo in alcun modo in tutti questi anni fatto una minima opposizione all’amministrazione Benini, ma appoggiando indirettamente con tutte le sue assenze i provvedimenti che venivano approvati – termina Pizzichi -. Chieda scusa agli elettori che lo hanno votato e si dimetta. Forse sarebbe stato opportuno lasciare il posto a qualche giovane che avrebbe portato avanti l’incarico con serietà ed impegno”.