Lega, Pacella e Azzi: “Daniele Pizzichi non è iscritto al partito”

Follonica (Grosseto). “Il consigliere Pizzichi non è iscritto alla Lega e appartiene al nostro gruppo consiliare di Follonica in quanto, per regolamento, chi è eletto in una lista non può essere allontanato dal gruppo stesso, a meno che non lo faccia spontaneamente passando ad altro o al misto. Molte delle azioni che porta avanti non sono concordate né con il partito, né con il capogruppo, dunque, come già comunicato in precedenza, possono essere ricondotte ad una attività politica personale, ma non alla Lega Salvini Premier”.

Così il segretario provinciale della Lega, Claudio Pacella, e il segretario comunale di Follonica, Roberto Azzi.

“Il consigliere Pizzichi – spiegano Pacella e Azzi – non è più un nostro iscritto dalla fine del 2022. Di recente, in accordo con il commissario regionale, pur nel rispetto dello svolgimento della propria attività politica, lo abbiamo diffidato, nelle sue uscite pubbliche, ad usare qualsiasi riferimento al nostro partito. Era stato chiesto alla presidente del Consiglio comunale la possibilità di una modifica del regolamento, ma, visto che siamo ormai in prossimità della scadenza della consiliatura, l’iter sarebbe comunque lungo per poter avere effetti immediati. Con questo invitiamo anche la stampa a non accostare Pizzichi al nostro partito ed a limitare l’associazione alla sola appartenenza al gruppo con cui non è solito concordare la propria azione amministrativa che, pertanto, rimane la propria, ma non della Lega Salvini Premier“.