Cittadella del Carnevale, Follonica a Sinistra: “Risposta ai bisogni del volontariato”

Follonica (Grosseto). “Nei giorni scorsi sono apparse dichiarazioni pubbliche di alcuni esponenti del centrodestra, da Pizzichi a Aloisi, che hanno criticato la bontà dell’operazione Cittadella del Carnevale, recentemente approvata dal Consiglio comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“Le critiche del centrodestra sono in primo luogo curiose perché gli stessi consiglieri del centrodestra si sono astenuti nel Consiglio comunale del 29 giugno. Ma se fossero davvero così critici avrebbero dovuto votare contro – continua la nota -. Ricapitoliamo la bontà dell’operazione: costruiremo la Cittadella del Carnevale, il nuovo centro della Protezione Civile, gli archivi comunali e i cantieri comunali. Con la Cittadella e il centro della Protezione Civile risponderemo a due forti esigenze del volontariato follonichese. Quello ludico e carnevalesco, che ruota intorno alla manifestazione follonichese, cioè una realtà composta da rioni che con i carri e le sfilate muovono centinaia di volontari, e il volontariato di servizio, che con le associazioni di protezione civile svolge un ruolo essenziale per la città. Le due esigenze troveranno una risposta con la realizzazione delle nuove strutture in località Mezzaluna e in zona industriale”.

“Complessivamente, dunque, il privato realizzerà la nuova struttura di vendita lungo il Petraia in un’area che rimarrà di proprietà comunale, ma in concessione per 90 anni, e investirà circa 19 milioni di euro in strutture che saranno di proprietà comunale e a servizio della città – prosegue la nota –. Attualmente i capannoni del Carnevale e gli archivi comunali sono in affitto. Una volta realizzate le strutture il Comune risparmierà circa 120.000 euro di affitto annuali che potranno essere destinate per altre finalità. Al momento la catena Eurospin si è fatta promotrice del progetto, ma la modalità del project financing prevede che anche altri possano subentrare qualora facciano proposte economicamente migliori”.

“Sappiamo che i project devono essere scritti con estrema attenzione e che i cronoprogrammi per la realizzazione delle strutture vanno seguiti con attenzione – termina il comunicato –. Per questo diamo mandato al nostro assessore Francesco Ciompi e al nostro consigliere Enrico Calossi di seguire tutti i passaggi con attenzione, per un’operazione complessa che riteniamo assolutamente condivisibile e positiva“.