Cittadella del Carnevale, Aloisi: “Il Pd ha la memoria corta”

Follonica (Grosseto). “Temo che la memoria del Pd sia corta, considerato che la differenza di opinioni sulla gestazione e sulle scelte che avrebbero potuto e dovuto portare alla Cittadella del Carnevale sono note da anni”.

A dichiararlo è Alberto Aloisi, esponente di In movimento per Follonica.

“Ma il timore si fa più grosso quando, parlando di un tema e di un’operazione importante per la città (e non solo per il mondo del Carnevale), si preferisce l’attacco politico fine a se stesso anziché affrontare nel merito la questione – spiega Aloisi –. La domande sono sempre le stesse: aprire un altro supermercato in città in un’area in cui a pochi passi già esistono tre rivendite di medie dimensioni è una cosa giusta? Sono state calcolate, analizzate in profondità, le conseguenze sul piccolo commercio cittadino visto che in centro città ci sono tanti fondi commerciali vuoti? Il Pd, o chi per esso, si è mai posto la domanda di comprendere il motivo profondo per cui si vuole costruire un altro supermercato proprio accanto ad altri supermercati in diretta concorrenza? A livello occupazionale si è sicuri che le ricadute saranno positive? Che fine farà il centro commerciale della 167 Ovest? La costruzione del nuovo centro di raccolta verrà pagata dai cittadini attraverso la Tari?”.

“Sono queste alcune delle domande e dei dubbi legittimi che avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a privilegiare altre vie per la costruzione del Carnevale: il dato è che ad oggi, perseguendo la strada del project financing, sono stati persi almeno altri cinque anni, mentre, al Contrario, se la cittadella fosse stata considerata veramente una priorità, i mezzi di finanziamento tradizionali potevano essere serenamente perseguiti alla luce della casse comunali (tutt’altro che povere), degli allentamenti dei vincoli di bilancio (le rate dell’eventuale mutuo avrebbero trovato copertura immediata grazie ai risparmi maturati per la cessazione degli affitti passivi dei capannoni attuali) e della possibilità di cercare di accedere anche ai fondi del Pnrr con i quali, al contrario di quanto si dice, si riesce a giustificare una larghissima gamma di operazioni. Ad esempio, invece, il bando per il recupero della colonia marina, attraverso la forma del project financing, è andato deserto poche settimane fa poiché i partenariati pubblico-privati rappresentano operazioni delicate, complesse, piene di incognite e si sorreggono su equilibri fragili da garantire per molti anni – termina Aloisi -. La questione è tutta qui. Per il resto, così come ho chiesto di non strumentalizzare il Carneval,e per favore non si giochi sulla protezione civile e i cantieri comunali; il nuovo è sempre meglio del vecchio, ma tra i tanti bisogni di questa città non se ne avvertiva più di tanto la necessità. Di sicuro delocalizzando la protezione civile non sarà più baricentrica. Sempre restando sulle questioni”.