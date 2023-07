Cittadella del Carnevale, il Pd: “Da Aloisi solo propaganda elettorale e nessun fatto”

Follonica (Grosseto). “Sta assumendo i contorni del ridicolo, se non del grottesco, la ricerca di visibilità che porta alcuni futuri candidati a sindaco ad uscire sulla stampa sempre più frequentemente e con ricostruzioni alquanto fantasiose. Ultimo comunicato è quello del probabile prossimo candidato per il centrodestra Alberto Aloisi, che non perde occasione per fornire la propria opinione sulla città, in vista della scadenza elettorale. Sono di oggi le sue esternazioni sulla Cittadella del Carnevale e riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti, per fare chiarezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“L’operazione project financing mira a realizzare delle opere strategiche per la città, a portare investimenti con una ricaduta territoriale e salvaguarda le finanze dell’ente – continua la nota -. Andiamo più nello specifico; questo project realizza tre strutture fondamentali come la Cittadella del Carnevale, necessaria per far compiere un salto di qualità al nostro Carnevale che conta centinaia di volontari tra i rioni, aumentando la sicurezza e la logistica dei lavori nei capannoni; un tema di dignità verso tutti i rionali che lavorano in condizioni precarie da settembre fino a marzo per realizzare delle vere e proprie opere d’arte che rendono Follonica un’eccellenza. Quando Alberto Aloisi faceva parte della Giunta di centrosinistra di Andrea Benini e deteneva la delega al Carnevale, era già un obiettivo dell’amministrazione quello di dotare la città della Cittadella del Carnevale e per questo la struttura comunale (non certo l’assessore) elaborò uno studio preliminare che potesse porre le basi per la realizzazione o per la ricerca di bandi ad hoc. E’ evidente che la scelta del 2016, di avviare il percorso di realizzazione attraverso il project financing, fu assunta da tutta l’amministrazione, Aloisi compreso, che infatti non ha mai preso le distanze da tale decisione, rimanendo al proprio posto in Giunta fino al 2019″.

“Il project, però, non si esaurisce con la sola realizzazione della Cittadella: ogni volta sembra che passi inosservata, ai politici di centrodestra (Aloisi compreso), la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile, che anch’essa conta molteplici volontari, pronti ad intervenire ad ogni emergenza, tra le altre cose come parco mezzi ed attività risulta essere una delle più attive del panorama regionale – sottolinea il Pd –. Puntare a consolidare e far crescere questa realtà di estrema qualità è sempre stato un punto fermo dell’amministrazione comunale a trazione Partito Democratico, anche per i forti cambiamenti climatici che stiamo affrontando questo tessuto deve essere sostenuto dotandolo anche della giusta logistica per potersi sviluppare ulteriormente. Non ultima la realizzazione dei nuovi cantieri comunali in un’area maggiormente periferica e non ad una porta di accesso della città che merita di essere riqualificata, comprendendo inoltre la realizzazione dei nuovi archi comunali nella nuova struttura. Sul fronte degli investimenti, forse non è stato compreso, ma il quadro economico dell’operazione ammonta ad un totale di circa 20 milioni di euro”.

“Non ultimo: tutti gli edifici realizzati saranno efficientanti dal punto di vista energetico con pannelli solari e quindi autonomi ed abbattendo i costi che si potrebbero riverse sull’ente e sulle associazioni. Su una cosa siamo d’accordo con Aloisi: stop strumentalizzazioni sulla pelle dei cittadini e dei volontari che permettono al nostro Carnevale di crescere di anno in anno – termina il comunicato -. Chi si candida a guidare questa città dovrebbe avere la serietà di attenersi ai fatti, senza costruire una campagna elettorale precoce basata su falsità”.