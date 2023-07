Casa di comunità, Spadi e Giorgieri: “Il progetto va avanti secondo le tempistiche”

Follonica (Grosseto). “Il progetto della casa di comunità di Follonica sta procedendo secondo le tempistiche dettate dal Pnrr. Questa è un’ottima notizia per tutta la comunità”.

Così Donatella Spadi e Mirjam Giorgieri, rispettivamente consigliera regionale del Pd e segretaria del Pd di Follonica, a margine dell’incontro organizzato dal Partito democratico follonichese nella propria sede alla presenza dell’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini.

“La casa di comunità andrà a rafforzare la sanità territoriale – proseguono Spadi e Giorgieri –, con l’obiettivo di superare le criticità del servizio sanitario follonichese. Nel frattempo, il Punto di primo soccorso di Follonica può adesso godere di una presenza medica 24 ore su 24 grazie alla turnazione di due medici, uno dei quali è entrato in servizio lo scorso mese”.

“I problemi del sistema sanitario, a tutti i livelli, si risolvono aumentando i finanziamenti al Fondo sanitario nazionale – vanno avanti le dem -. Per questo, il gruppo Pd in Consiglio regionale ha presentato una proposta di legge al Parlamento per chiedere che le risorse destinate al Sistema sanitario nazionale non siano inferiori al 7,5% del Pil dell’anno precedente. Attualmente la spesa sanitaria in Italia è pari al 6,7% del Pil, al di sotto dei livelli pre-pandemia e nettamente inferiore ai principali paesi europei: Spagna 7,8%, Regno Unito 9,9%, Francia 10,3% e Germania 10,9%”.

“La salute – aggiungono Giorgieri e Spadi – è un diritto sancito dalla Costituzione e per restare tale deve essere adeguatamente sostenuto attribuendo più risorse finanziarie alla sanità pubblica”.

“Vogliamo ringraziare le tante persone che sono intervenute, dall’assessore Bezzini alle associazioni e cooperative sociali, dai rappresentati dei sindacati alla cittadinanza. Il Pd follonichese ha già in cantiere altri incontri su temi specifici per creare dei momenti di confronto con la comunità”, concludono Spadi e Giorgieri.