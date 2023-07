Sicurezza, Lynn e Pizzichi: “Telecamere vecchie e non funzionanti, stop agli slogan del sindaco”

Follonica (Grosseto). “Il corpo di Polizia Municipale è da anni ridotto all’osso e molte telecamere di sorveglianza non funzionano”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega, e Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“Sì, perché a Follonica negli anni l’amministrazione ha installato decine di telecamere, ma che, da quello che si registra quotidianamente, non hanno svolto la funzione di deterrenza auspicata dal sindaco e dalla Giunta – continua la nota –. Abbiamo sempre pensato, infatti, che le telecamere non scoraggino i malintenzionati, ma che siano utili per individuare le persone che si macchiano di reato. Purtroppo, però, in molte zone della città le telecamere non funzionano. E facciamo, tra le altre, anche riferimento alle telecamere installate nella pineta di ponente, che nel tempo è diventata anche luogo di spaccio di droghe. Inoltre, proprio in quella zona, soltanto pochi giorni fa si è consumato l’ennesimo raid che ha visto decine di auto vandalizzate”.

“Facendo un veloce sopralluogo, si può facilmente notare che molte di queste telecamere sono vecchie e obsolete. Resta difficile, pertanto, pensare che siano correttamente collegate alle centrali delle forze dell’ordine, pertanto è ridicolo sentire il sindaco parlare delle nuove telecamere quando l’amministrazione comunale non effettua le corrette e dovute manutenzioni di quelle esistenti – termina il comunicato -. A questo punto chiediamo al sindaco di fare un approfondimento sulla situazione delle telecamere e riferisca in Consiglio sulle condizioni di sicurezza in città. Siamo stanchi delle solite chiacchere che sentiamo da anni”.