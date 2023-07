Atti vandalici sulle auto, Forza Italia: “Utilizzare la vigilanza privata per garantire sicurezza”

Follonica (Grosseto). “Non si contano, ormai, gli atti vandalici sulle auto in sosta in città. Vetri e lunotti rotti da malintenzionati convinti di uscirne impuniti”.

A dichiararlo è Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“D’altronde la situazione dell’ordine pubblico a Follonica è cosa nota: ritardi sulle assunzioni a tempo indeterminato, idem per quanto riguarda gli agenti stagionali – sottolinea Lynn -. Una situazione imbarazzante che la dice lunga sulla cultura della sicurezza da parte del centrosinistra. Anche sul fronte statale la situazione non è delle migliori, visto che il passaggio da Tenenza a Compagnia non ha giovato in termini di numero di pattuglie dei Carabinieri a Follonica. Nessuna novità, infine, sul fronte del nuovo commissariato di polizia che dovrebbe arrivare in città. Cosa fare allora? Nell’attesa che l’amministrazione comunale si incarichi veramente di rafforzare il Comando di Polizia Municipale, sulla scorta di quanto è già stato fatto nel 2021, potremmo adire alla vigilanza privata”.

“Al tempo si aprirono scontri politici sul tema e, fugati i dubbi sulla legittimità dell’operazione, alla fine Benini e i suoi assessori dovettero cedere e si trovarono costretti a dare ragione alla mozione firmata dal sottoscritto e dalla consigliera Chiti, assumendo gli steward che, coordinati e diretti dalla Municipale, riuscirono a dare un contributo di deterrenza. Quest’anno siamo alle solite ed allora chiedo che l’amministrazione corra presto a ripari aderendo anche a forme di vigilanza privata – termina Lynn –. E’ imbarazzante e triste assistere al solito disco rotto dei furti e del vandalismo estivo, ma qualcosa deve essere fatto subito”.