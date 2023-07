Atti vandalici alle auto e furti in città, Fratelli d’Italia: “Dal Comune silenzio assoluto”

Follonica (Grosseto). “Ancora vetri e lunotti delle auto in sosta rotti a Follonica, con una situazione di ‘mala movida’ e molto altro che sta attanagliando il nostro golfo, con un’amministrazione comunale follonichese quasi inerme e ferma a guardare”: è quanto denunciano Agostino Ottaviani, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Follonica, e i consiglieri comunali Danilo Baietti e Sandro Marrini.

“Ancora non si conoscono i responsabili di questi atti criminali – proseguono Ottaviani, Baietti e Marrini –, ma si può benissimo affermare che la città sta pagando un doppio prezzo. Perchè, se è vero che vi è una situazione dove decine di giovani, spesso minorenni, che si riversano in città per le ferie estive, dei quali molti anche sotto gli effetti provocati dai ‘fumi dell’alcool’ o genericamente anche dalla noia, devastano e degradano buona parte della città, dall’altro lato vi è purtroppo una continua e cronica mancanza di controlli sul territorio da parte delle forze preposte”.

“Sappiamo benissimo tutti, che il personale delle Forze dell’ordine o della Polizia municipale non basta per pattugliare costantemente il territorio comunale e quindi giocoforza tutto questo crea come un ‘senso di impunità’, che spesso porta alle situazioni che stiamo vivendo a Follonica e dintorni in quest’ultimi giorni, con decine e decine di auto vandalizzate, lunotti e vetri rotti, furti e altro – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia –. I cittadini follonichesi aspettano ancora che il sindaco Benini dica, ma soprattutto faccia qualcosa sul tanto proclamato commissariato di Polizia. Argomento, quest’ultimo, che la sinistra ha sempre rispolverato in campagna elettorale, senza poi averne mai dato seguito in questi cinque anni“.

“Siamo ancora in attesa delle tante decantate assunzioni degli agenti della Polizia Nunicipale stagionale, con la speranza che si arrivi ad un numero sufficiente per effettuare un servizio notturno h24, con i nostri agenti sul territorio, così da avere il polso della situazione negli orari notturni. Momenti, quest’ultimi, che portano più di altri a danneggiamenti e al degrado cittadino nel quale Follonica soffre da sempre. Il tempo è scaduto, adesso è arrivato il momento di dare risposte concrete e soprattutto sicurezza ai residenti e ai tanti turisti che ogni giorno si trovano in città“, concludono Agostino Ottaviani, Danilo Baietti, Sandro Marrini.