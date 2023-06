“Lavori, saperi, diritti”: incontro pubblico del Pd al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Giovedì 29 giugno, alle 21, al giardino del Casello idraulico di Follonica, si terrà l’incontro pubblico “Lavori, saperi, diritti: la chiave per la lotta alle diseguaglianze”, dove sarà ospite l’assessore regionale Alessandra Nardini, a cura del Partito Democratico di Follonica.

L’incontro

“Due anni e mezzo di lavoro in Toscana come assessore ci restituiscono un chiaro e preciso disegno politico che si sostanzia poi in reali misure che hanno un significativo peso sulla vita dei cittadini e delle cittadine della Toscana – si legge in una nota del Pd -. Dalle misure per un maggiore accesso a istruzione e formazione, come Nidi Gratis o il Pacchetto Scuola , che contribuiscono ad abbassare gli interventi economici delle famiglie per lo studio dei propri figli; oppure misure come il nuovo Patto per il lavoro, che vede utilizzare i residui dei vecchi ammortizzatori in deroga, concertato con le parti sociali regionali e territoriali. Così come gli incentivi per l’università e la ricerca, i percorsi di istruzione e formazione professionale che guardano allo sviluppo delle nuove generazioni. Queste misure passano prima di tutto da un chiaro principio politico che vede nel superamento delle diseguaglianze il primo vero processo di trasformazione della società odierna”.

“Questi anni sono stati fortemente segnati dalla pandemia e dall’intreccio della crisi post-pandemica con quella legata alla guerra, definendo ancora in maniera più netta la necessità di agire in maniera puntuale e poi, quindi globale sulla riduzione delle diseguaglianze – termina il Pd -. Il diritto al lavoro, a un’occupazione stabile, sicura e di qualità, la possibilità di formarsi lungo tutto l’arco della vita, il diritto ai servizi educativi per l’infanzia, il diritto allo studio scolastico e universitario, le pari opportunità e i diritti civili sono infatti le chiavi per contrastare ogni diseguaglianza, attuando a pieno la nostra Costituzione”.