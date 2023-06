Via Litoranea, Di Giacinto: “Strada disastrata e pericolosa, brutta immagine per la città”

Follonica (Grosseto). “La strada a senso unico che da via Litoranea costeggia il tratto finale pedo-ciclabile di via dei Pini, in direzione mare, è disastrata e davvero pericolosa”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Per capirsi meglio, sto parlando della strada dove d’estate c’è il parco giochi per i bambini con i gonfiabili – spiega Di Giacinto -. Ma quella strada è pubblica? Vista l’abbondante segnaletica stradale, la presenza di un parcheggio pubblico gratuito ben indicato, tra l’altro molto utilizzato nel periodo estivo perché ombreggiato e vicinissimo al mare, credo proprio che sia pubblica e, quindi, di proprietà e competenza comunale. Allora chi di dovere ci faccia un sopralluogo, verifichi lo stato delle cose e provveda a rendere agibile e sicura la circolazione. Sono consapevole che di strade malmesse come questa ce ne sono a bizzeffe in tutti i quartieri del nostro comune, che sconta un arretrato mostruoso nella doverosa manutenzione delle arterie urbane”.

“Per anni e anni le amministrazioni comunali che si sono succedute, per la verità sempre di sinistra, hanno sottovalutato la questione che invece ha la sua importanza, a mio modesto avviso, anche per l’immagine della città. Una città, che punta giustamente a essere sempre più turistica, non può permettersi di presentarsi con le strade piene di buche perché non fa un buon effetto. E questo lo sanno tutti. Per piacere, amministratori comunali fateci un salto, rendetevi conto, poi valutate e fate quello che vi sembra giusto e doveroso fare – termina Di Giacinto -. Per me di una sistemata ce n’è davvero bisogno, e presto”.