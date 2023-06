Turismo, Forza Italia: “I camper invadono parcheggi pubblici, il Comune trovi soluzione”

Follonica (Grosseto). “I camper invadono i parcheggi pubblici di Follonica. Un fenomeno a cui siamo abituati ad assistere e che, ogni estate, fotografa la cronica mancanza di aree dedicate ai camper”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale.

“Gli strumenti urbanistici sono scaduti dal 2016 e dalla discussione non pare che all’orizzonte vi siano soluzioni importanti per risolvere il problema – continua la nota -. Un problema che, invece, dovrebbe essere un’opportunità considerato che i camperisti sono turisti con capacità di spesa e non sempre rappresentano il classico ‘mordi e fuggi’ che si registra nella nostra zona. Non illuda, inoltre, il fatto di andare a individuare aree di sosta in zone periferiche, se non addirittura all’esterno della città, perché non rappresenterebbero risposte idonee”.

“Le soluzioni individuate dal Comune nel passato, come quella del terreno pubblico in località Mezzaluna, hanno confermato la necessità di mettere mano agli strumenti urbanistici ed individuare risposte concrete. Nel frattempo il Comune di Piombino si è organizzato creando delle vere aree camper comunali, risolvendo il problema e incamerando utili per la città – termina Lynn -. Oggi l’unica alternativa è evitare almeno che i camper occupino i parcheggi pubblici attraverso l’installazione di appositi dissuasori, stimolando l’ingresso dei camper nei campeggi che possono accogliere i mezzi”.