Le civiche: “Perchè sul sito del Comune sono stati oscurati gli atti?”

Follonica (Grosseto). “Che il sito internet del Comune di Follonica fosse un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale era un dato di fatto: semplice, chiaro, trasparente, ma soprattutto completo. Sul sito ogni atto del Consiglio comunale e della Giunta veniva pubblicato in tempi celerissimi. Per qualsiasi cittadino era facile consultare gli atti che caratterizzavano l’azione del Comune”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche In movimento per Follonica e Follonica nel Cuore.

“Al di là dei dettami di legge, perché si sia voluti tornare indietro non è dato sapere – continua la nota -. Non solo gli atti vengono pubblicati esclusivamente nell’albo pretorio, sommandosi e sovrapponendosi a documenti di altra natura prodotti da enti diversi dal nostro Comune; non solo i documenti possono essere consultati per soli quindici giorni, ma la rigida applicazione della legge rende ancora più difficile, anche per un utente esperto, accedere al testo cercato: consultando l’albo pretorio le delibere permangono per quindici giorni, ma ciò che non appare certa è la data di pubblicazione dell’atto stesso. Ad esempio, se una delibera del mese di maggio verrà pubblicata sul sito a giugno e per soli 15 giorni prendere visione del testo sarà pressoché impossibile. Roba da cani da tartufo”.

“Insomma, il sito è stato di fatto svuotato e sarà utilizzato solo da persone mosse da seri, per quanto legittimi, interessi poiché quella che prima era una semplice consultazione ora è diventata un’attività di ricerca per esperti navigatori. Perché tutto questo? Perché nessuno nella maggioranza si sia assunto la responsabilità di tale scelta? Ciò che è legale non è necessariamente giusto e soprattutto compiere azioni migliorative non è mai sbagliato – termina il comunicato -. A Follonica il sito internet ha trasformato il Comune da ‘palazzo di vetro’, tanto caro alla maggioranza, a roccaforte inespugnabile. Non ci piace pensare male ma il sindaco, crediamo, debba delle belle spiegazioni”.