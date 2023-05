Consiglio comunale, Fratelli d’Italia: “Il segretario rimuove gli atti, il sindaco prenda provvedimenti”

Follonica (Grosseto). “Sulla rimozione dei testi relativi agli atti del Consiglio comunale e della Giunta si è scritta una grave pagina della politica follonichese”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Danilo Baietti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Agostino Ottaviani, coordinatore di Fratelli d’Italia a Follonica.

“Se infatti si è capito come la normativa sulla privacy vada a cozzare con il sacrosanto diritto di trasparenza, ancora non si è ben compreso quali siano state le dinamiche che hanno portato ad un oscuramento così repentino e generalizzato degli atti deliberativi – continua la nota –. O meglio, dalla Conferenza dei capigruppo svoltasi giovedì 18 maggio, una cosa sembrerebbe essere stata chiara: nessuno era a conoscenza della volontà di oscuramento se non il segretario comunale. Gli stessi consiglieri di maggioranza alla riunione lamentavano a più riprese la scelta di rimozione degli atti, invocando insieme ai capigruppo di minoranza un bilanciamento fra trasparenza e privacy e contestando il taglio generalizzato effettuato. La domanda quindi sorge spontanea: se la maggioranza e la Giunta non erano a conoscenza di questa decisione e, di conseguenza non era avallata da nessuno, poteva il segretario comunale intestarsi in solitaria la prerogativa di falcidiare gli atti comunali trascurando, come fosse una frivola sciocchezza follonichese, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa?”.

“Come Fratelli d’Italia riteniamo che l’organo preposto a prendere la decisione su questo oscuramento fosse la Conferenza dei capigruppo o che perlomeno essa dovesse essere convocata prima di effettuare questo taglio generalizzato – prosegue il comunicato -. Questo perché i consiglieri comunali, eletti dal popolo, sono l’elemento di congiunzione fra la macchina amministrativa e la popolazione che li ha votati ed essi hanno tutto il diritto di essere informati su quelle decisioni che mettono a repentaglio un principio per noi cardine come la trasparenza nei confronti del cittadino. Per questo consideriamo gravissimo l’atteggiamento del segretario comunale perché, se fosse che anche ci sbagliamo e la Conferenza dei capigruppo non fosse l’organo preposto a prendere tale decisione, sicuramente essa doveva essere convocata per discutere, preventivamente, questa nuova volontà”.

“Soprattutto perché, operando con una fretta ingiustificata, si sono andati a togliere centinaia e centinaia di atti dove non si violava la privacy di nessuno, a testimonianza di come le cose fatte in fretta e furia riescano sempre male ed, in questo caso, danneggino i diritti di informazione dei cittadini anche sugli atti passati – prosegue la nota –. A supporto di ciò perfino alcuni allegati al Regolamento urbanistico non sono più consultabili, anche dai professionisti. Infatti, se vi si clicca sopra, si apre una schermata che recita ‘Errore 5011 Accesso non consentito. La visualizzazione degli allegati non è permessa’. Il risultato di questa geniale operazione è che se i cittadini volessero consultare delibere pubblicate da più di 15 giorni, dovrebbero fare richiesta di accesso agli atti agli uffici comunali. Uffici già più volte definiti come oberati di lavoro e col rischio dunque di bloccarli, nel rispondere alle istanze di accesso agli atti dei cittadini”.

“Per questo riteniamo che il sindaco debba non solo dare massima celerità alla riattivazione completa degli atti, ma debba anche prendere provvedimenti seri nei confronti del segretario comunale poiché i consiglieri, non solo di minoranza, ma anche di maggioranza, sono stati scavalcati senza alcuna comunicazione – termina la nota –, ma soprattutto perché, tagliando indistintamente tutto, si è creato un danno ai cittadini e al loro sacrosanto diritto di conoscenza dell’attività amministrativa”.