Follonica (Grosseto). “La rapidità con cui il Sindaco ha risposto al mio intervento sul commissariato di Polizia a Follonica conferma quanto il tema sia sentito in città e credo che sia adesso fondamentale aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti”.

Così il segretario della Lega di Follonica e capogruppo in Consiglio comunale, Roberto Azzi, dopo le risposta del primo cittadino alla sua domanda sul futuro dell’iter procedurale per la realizzazione del commissariato dopo due anni di silenzio sul tema.

“Che il tema sia importante – sostiene Azzi – lo dimostra l’unanimità che si era registrata in Consiglio comunale quando ne abbiamo dibattuto e il mio intervento non intende addossare colpe a nessuno, semmai mi metto a disposizione per poter sensibilizzare i nostri parlamentari o esponenti di Governo. Da un lato mi rincuora il fatto che il Sindaco confermi che il percorso sta proseguendo, dall’altro mi preoccupa, e non poco, la mancanza di risorse che lo stanno frenando, se non addirittura bloccando“.

Azzi dunque chiede la convocazione di un tavolo. “Invito il Sindaco, alla luce delle sue dichiarazioni – sostiene il segretario Lega di Follonica – a convocare un tavolo aperto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, allargato a tutti i capogruppo, per fare il punto della situazione oppure, e sarebbe ancora meglio, a convocare un Consiglio comunale aperto che rappresenterebbe un atto di maggiore trasparenza”.