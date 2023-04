Sanità, Aloisi: “Tagli ai servizi in modo indiscriminato, serve sinergia tra Comuni”

Follonica (Grosseto). “Pronto soccorso, primo soccorso, pronto soccorso pediatrico, guardia medica, tempi di attesa per un esame diagnostico, smantellamento degli ospedali periferici, medici di base, facce della stessa medaglia“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alberto Aloisi, ex assessore comunale ed esponente di In movimento per Follonica.

“La sanità follonichese e, più in generale, quella delle Colline Metallifere verte in uno stato di enorme difficoltà. E la politica locale, quella di governo, sostanzialmente tace – sottolinea Aloisi –. A livello politico ciò che più indigna sono i comunicati stampa con cui vengono enfatizzati dagli amministratori come conquiste ‘i parziali recuperi su ritardi’ quali, ad esempio, l’estensione di qualche ora del servizio di guardia medica in piena estate. A tutto c’è un limite, anche alla propaganda politica. Il sistema sanitario locale è al collasso ed il timore è che alla fine i cittadini si abituino a questo stato di cose e che l’indignazione generale ceda il passo alle singole segnalazioni che, quasi quotidianamente, denunciano disservizi e raccontano episodi di ordinaria cattiva sanità”.

“Il mito del primato della migliore sanità nazionale che la Regione Toscana vanta da anni è crollato, almeno in riva al golfo. Le classifiche contano fino a un certo punto, la salute invece conta, eccome – continua la nota –. ‘Se c’è la salute c’è tutto’, recita un vecchio adagio. E dove la salute langue, le persone vanno a cercarla altrove: dal privato e spostandosi direttamente a Grosseto, bypassando i presidi locali sempre più in difficoltà nel fornire risposte efficaci e soprattutto perentorie. La questione della sanità assume anche altri e non meno importanti aspetti: le persone vanno a vivere stabilmente dove i servizi individuali sono facilmente accessibili e tra questi, ovviamente, i servizi sanitari ricoprono un ruolo determinante. Ecco che tra le concause dello spopolamento di Follonica e delle Colline Metallifere il peggioramento dell’ assistenza sanitaria assume un peso non trascurabile. Grosseto in pochi anni è passata da 70 a 80mila abitanti, Follonica, invece, se non cambierà la tendenza, a breve potrebbe scendere sotto i 20mila. Dati su cui da anni si sarebbe dovuta aprire una riflessione seria”.

“Ma lo sguardo lungo, ormai, non fa voti e la promessa della ‘panchina sotto casa’ paga di più di un progetto di ristrutturazione delle sanità locale. Ed invece, credo, che la questione sanità dovrà essere centrale nel corso della prossima campagna elettorale. Se a Follonica non torniamo ad offrire servizi sanitari decorosi, la qualità di vita e di permanenza dei nostri concittadini e visitatori rimarrà critica. Cosa fare allora? Se le voci solitarie sono deboli. allargare il fronte creando una vera e propria alleanza delle Colline Metallifere e della Val di Cornia potrebbe alzare il volume delle lamentele – termina il comunicato -. Follonica e Massa devono fare sinergia e riottenere, almeno, il ripristino di tutte le funzionalità di base. Sono finiti i tempi dei campanilismi ed è ora di aprire un tavolo che superi i colori politici dei Comuni e metta al centro il destino del nostro territorio. Partendo dalla sanità”.