Lega, Pacella ha iniziato il tour nelle sezioni della provincia: “Promessa mantenuta”

Follonica (Grosseto). E’ partito da Follonica il ‘tour’ politico del neosegretario provinciale della Lega, Claudio Pacella, che, nelle prossime settimane, visiterà tutte le sezioni del territorio.

“Avevo promesso che una volta insediato e riunito il primo direttivo – afferma Pacella –, avrei dato il via ad una serie di incontri sul territorio. Ho deciso di partire da Follonica, dove abbiamo una delle sezioni più numerose del territorio, che rappresenta la Lega nella seconda città della provincia. Mi ha accolto il segretario Roberto Azzi, che guida un gruppo compatto e coeso su cui credo che si possa costruire un percorso importante in vista delle amministrative del 2024. Una sezione che esprime Lino Loli nel direttivo provinciale. Sono convinto che l’impulso dato dalla nascita delle sezioni comunali ed intercomunali, con organi eletti, sia positivo per le realtà locali e da cui la sezione follonichese potrà trovare giovamento e quella la vivacità che, nel periodo che aveva preceduto il Covid, aveva dimostrato in più occasioni, anche con iniziative di spicco, di possedere”.

Un tour che proseguirà lunedì a Castiglione della Pescaia e il 30 marzo sull’Amiata.

“A Castiglione della Pescaia – afferma Pacella -, grazie al nostro responsabile del dipartimento sicurezza Sergio Rubegn,i è stata organizzata una cena con diversi iscritti. L’obiettivo è quello di ricreare la sezione comunale raggiungendo un numero sufficiente di militanti. In Amiata abbiamo una sezione guidata da Gilberto Alviani, che elettoralmente ci ha dato tante soddisfazioni, che ha due Comuni al voto, Semproniano e Castell’Azzara, che è affiatata, con persone di valore e che merita attenzione”.

Successivamente il tour di Pacella proseguirà con le altre tre sezioni. “Sarò a Massa Marittima, altra realtà che ha numeri importanti, guidata da Daniele Brogi – aggiunge il segretario della Lega -, che sta lavorando molto bene anche in previsione degli appuntamenti del 2024 che vedranno impegnati i quattro Comuni che la compongono. Da quel momento mi concentrerò sulle due sezioni che hanno i Comuni più popolosi al voto, cioè le Colline dell’Albegna con la segretaria Silvia Magi, che comprende anche Monte Argentario e Magliano in Toscana, e l’Alta Maremma, del segretario Paolo Pazzagli, che avrà l’appuntamento elettorale di Gavorrano. Abbiamo la possibilità di conquistare risultati anche storici e, al pari di ciò che avverrà per i Comuni amiatini al voto, tutta la Lega, attraverso la segreteria provinciale ed il direttivo, sarà pronta a dare il massimo supporto ai nostri candidati per centrare la vittoria”.