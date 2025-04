“S-Passo al Museo”: aperte le iscrizioni per i campi pasquali dedicati ai bambini

Follonica (Grosseto). Il Museo Magma aderisce all’iniziativa “S-Passo al Museo – Campi pasquali”, promossa dalla Regione Toscana, proponendo un campus martedì 22 aprile (in concomitanza con la Giornata mondiale della terra) per permettere a bambini e ragazzi, in vacanza dalla scuola, di divertirsi in maniera diversa con attività di gruppo, di scoperta dei territori e riscoperta delle tradizioni.

Il campus, consigliato ai bambini tra i 5 e i 9 anni, si svolgerà al Museo Magma di Follonica, dalle 8.30 alle 12.30, con merenda fornita dall’organizzazione, al costo di 7,00 euro a partecipante.

I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione entro il 17 aprile.

Il programma

Il programma della giornata:

ore 8.30 – 9.00 – Accoglienza presso il museo, conoscenza e presentazioni;

ore 9.00 – 10.30 – Visita guidata interattiva del museo;

ore 10.30 – 10.45 – Pausa merenda;

ore 10.45 – 12.15 – Laboratorio didattico “Un mosaico ecologico”: i bambini realizzeranno un mosaico ecologico utilizzando materiali riciclati (cartone, tappi di plastica), con i quali creeranno un simbolo legato alla natura (come un albero, un fiore, un animale) o una riproduzione di un’opera esposta all’interno del museo. Questa attività aiuta a sensibilizzare i bambini sull’importanza del riciclo e dell’economia circolare;

ore 12.15 – 12:30 – Conclusione delle attività e saluti

Informazioni:

Magma: tel. 0566.59027- whatsapp 338.5376002, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00; e-mail frontoffice@magmafollonica.it.

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile. Costo: 7,00 euro. Massimo 15 iscritti.

Attenzione: gli organizzatori invitano a segnalare anticipatamente eventuali allergie dei partecipanti.