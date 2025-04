“L’albero delle noci”: il tour di Brunori Sas fa tappa in Maremma

Follonica (Grosseto). Si prospetta un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas e “L’albero delle noci” si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva.

Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani, Dario Brunori ha svelato date del suo “L’albero delle noci -Tour Estate”, il nuovo tour che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia. Tra queste, l’appuntamento a Follonica il 13 agosto al Parco Centrale, una data a cura di Leg – Live Emotion Group.

I biglietti saranno disponibili in prevendita online da domani alle 14.00 su Ticketone, Tickemaster e Ticketnation. E’ presente l’Early Entry: aperture porte dell’Early Entry alle 18.30, aperture delle porte per il posto unico alle 19.00.

“L’estate follonichese si impreziosisce di nomi prestigiosi, in questo caso Brunori Sas, che sarà nel Golfo al Parco Centrale dopo il successo di Sanremo. Stiamo mantenendo le promesse fatte, con una stagione che farà davvero la differenza, con artisti dal mondo dello spettacolo, del teatro, della musica e l’intera città coinvolta, in termini di spazi e di partecipazione. E’ il frutto del lavoro dei mesi invernali, mirato ad ampliare l’offerta rendendola più completa”, dichiarano il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e l’assessore alla cultura, Stefania Turini.

“L’albero delle noci – Tour Estate” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci” per Island Records. L’album di dieci tracce – già disponibile per il pre-order e presave – prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston – lo stesso palco che, nella serata cover di venerdì 14 febbraio, lo ha visto al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.