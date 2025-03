“En el alma de las seis cuerdas”: il chitarrista Fabio Montomoli in concerto

Follonica (Grosseto). Domenica 23 marzo, alle 21.15, nella sala “Eugenio Allegri” del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, il concerto del chitarrista Fabio Montomoli, intitolato “En el alma de las seis cuerdas”, ultimo appuntamento del Mantovani International Guitar Festival, organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con l’associazione LiveArt sotto la direzione artistica dello stesso maestro Montomoli.

Il concerto

Una serata dedicata all’arte chitarristica. Interpretando opere di compositori come Barrios, Paganini, Rossini e Albéniz, Montomoli offrirà un viaggio musicale tra classico e romantico, mostrando talento e interpretazione emotiva.

E’ il concerto di chiusura del festival, una serata dedicata all’arte chitarristica con protagonista il talentoso Fabio Montomoli, chitarrista di Follonica riconosciuto a livello internazionale. Questo evento rappresenta una celebrazione della chitarra attraverso un viaggio musicale che spazia da composizioni classiche a capolavori romantici, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un repertorio ricco e variegato.

Fabio Montomoli incanterà gli ascoltatori interpretando opere di illustri compositori come Agustín Barrios, Niccolò Paganini, Gioachino Rossini e Isaac Albéniz. Ogni pezzo sarà un’opportunità per esplorare le diverse sfumature della chitarra, dimostrando non solo la tecnica impeccabile dell’artista, ma anche la sua profonda interpretazione emotiva.

Il concerto promette di essere un’esperienza indimenticabile, in cui la chitarra diventa il mezzo attraverso il quale si esprimono storie, passioni e sentimenti. “Nell’anima delle sei corde” è un invito a chiudere il Festival con una nota di bellezza e arte, lasciandosi trasportare dalle melodie che risuonano nell’aria e nell’anima di ogni ascoltatore. Un finale perfetto che celebrerà il potere evocativo della musica.