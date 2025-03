“Famiglie a Teatro”: alla Fonderia Leopolda in scena “Trashhhh!”

Follonica (Grosseto). Sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica torna domenica 23 marzo, alle 17, la rassegna “Famiglie a teatro” con “Trashhhh!”, della compagnia Zero En Conducta, adatto a un pubblico dai 5 anni in su.

Lo spettacolo, di e con Julieta Gascòn e José Antonio Puchades, sarà diretto da David Maqueda Pavo, con il suono affidato a La carniceria e la musica a Red Vox Studio, mentre la supervisione dei bambini sarà a cura di Sara Gascòn e la “supervisione dall’inferno” affidata a Lope de Alberti e Pepe Otal.

Lo spettacolo

Lo spettacolo racconta le vicende di Poubelle, un sacco della spazzatura, che ha sempre sognato di essere una star. Ma un sacco della spazzatura è e sarà sempre un sacco della spazzatura. Poubelle accetterà il suo destino, in questa tragica commedia molto comica e poco tragica, senza gettare la spugna perché sa che nella vita se perdi il treno, il prossimo camion della spazzatura può sempre venirti a prendere. Per parlare di qualcosa di così complesso come l’accettazione è meglio un mezzo semplice come un bidone della spazzatura. Uno spettacolo di manipolazione di oggetti che porta con sé un implicito messaggio: la magia è anche nelle cose che le persone buttano via.

Prima dello spettacolo

Dalle 15.15 il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie che potranno prendere parte ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria “AltriMondi” e partecipare alla merenda offerta dal teatro. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda (apertura della biglietteria alle 16).

I prossimi appuntamenti

Il calendario della rassegna “Famiglie a teatro” si concluderà domenica 6 aprile con “Kai nel cuore del blu”, del Teatro del Buratto, mentre il 12 aprile continuerà la stagione teatrale con “Forte e Chiara”, un memoir portato in scena da Chiara Francini.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sui siti http://www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda

Nella foto di Lucia Catalayud un momento dello spettacolo