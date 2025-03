“Progetto uomo: l’eroe smarrito”: conferenza dell’associazione Kore

Grosseto. L’associazione culturale Aps Kore – Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica di Follonica, organizza la conferenza “Progetto uomo: l’eroe smarrito – Lettura ecobiopsicologica della funzione maschile”, a cura della dott.ssa Daniela Cecchi, psicologa e psicoterapeuta, già presidente dell’associazione Kore.

L’incontro intende stimolare ad una riflessione sulla questione maschile. Il XX secolo ha prodotto cambiamenti radicali nella struttura della società e nella relazione: l’identità ed il ruolo della donna si sono trasformati contribuendo a creare inquietudine, disagio, smarrimento nell’uomo a vari livelli, come figlio, come padre, come partner. L’uomo del terzo millennio si trova di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo: la necessità di interrogarsi non solo sulle sue realizzazioni, ma anche su se stesso.

L’associazione Kore, anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche, come questa, si propone di offrire un modello di lettura psicosomatica finalizzato alla conoscenza di se stessi in tutte le proprie manifestazioni, sociali e culturali, ed a comprenderne il senso.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 22 marzo alle 16.30 presso l’ex Casello idraulico in via Roma 45 a Follonica, con la presenza dell’assessore alla cultura Stefania Turini.

Ingresso libero e gratuito.