“Itaca, il ritorno”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 13 marzo, alle 19, verrà proiettato “Itaca, il ritorno”, di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Claudio Santamaria, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer, Marwan Kenzari.

Il film

Un’Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inatteso ritorno e il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre.

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook