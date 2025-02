Nuovo appuntamento con “FotografiAMO”: incontro con Leonardo Mambrini

Follonica (Grosseto). Continuano le attività del Fotoclub Follonica: oltre all’ormai affermato concorso fotografico nazionale “Trofeo Città di Follonica” giunto alla sua 14^ edizione e a cui è ancora possibile iscriversi fino al primo marzo, sarà presente a Follonica, ospite del Fotoclub nell’ambito del programma “FotografiAMO”, Leonardo Mambrini, paesaggista e naturalista grossetano.

L’autore si definisce “un sognatore che non si arrende mai, che fa di virtù qualsiasi cosa gli accada nella vita, sono il fotografo della luce che attinge al suo processo atmosphere production, ovvero enfatizza la luce nelle sue foto creando atmosfere magiche che vengono incoronate dall’entrata di forti bagliori luminosi”.

Mambrini utilizza la fotografia come un simbolo di speranza, una zattera in un mare in tempesta; per lui è libertà, scopo di vita, scuola ed esperienza mistica e trae ispirazione dalla madre terra e dalla natura, che lui stesso definisce “l’ultimo baluardo in questo pianeta che mi ricorda che vale la pena sforzarsi per essere ogni giorno la migliore versione di se stessi”.

L’appuntamento è per martedì 25 febbraio, alle 21, nella sede del Fotoclub. Ingresso libero.