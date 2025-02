Carnevale, ecco gli ultimi appuntamenti dell’edizione 2025: tutte le novità

Follonica (Grosseto). Si avvicina la fine del Carnevale di Follonica, che fra sabato e giovedì prossimi manderà in scena gli ultimi appuntamenti della 58a edizione, due novità assolute e un ritorno dopo qualche anno di assenza.

La novità più grande, sempre tempo permettendo visto che le previsioni sono ancora incerte, è quella del debutto del corso mascherato al sabato: i carri e le mascherate dei sette rioni infatti torneranno sul circuito del lungomare sabato 22 febbraio a partire dalle 16.45 per l’ultima sfilata del 2025, un vero e proprio spettacolo inediti con i carri illuminati che, assieme alle mascherate e alle reginette, percorreranno il tradizionale circuito.

La kermesse si concluderà poi dopo il tramonto con la proclamazione del carro e della mascherata vincitrici e lo spettacolo di fuochi artificiali sul lungomare. Ma non saranno le uniche sorprese perchè, assieme ai sette rioni, reduci da Cuba e dal Festival di Sanremo, al Carnevale di Follonica arriva Bandao, l’orchestra di percussioni con 30 elementi fra timbau, repinique, ganzà, agogô, rullanti e surdi; dopo il concerto del Primo maggio, dopo il Jova Beach Party e dopo aver accompagnato Jovanotti all’ultimo Festival di Sanremo, la band sfilerà per le vie del lungomare di Follonica assieme ai carri di Carnevale nell’ultimo corso mascherato di sabato pomeriggio. Bandao sarà sul circuito durante i due giri del percorso per poi esibirsi sotto il palco di piazza a Mare prima della proclamazione dei verdetti ufficiali, attorno alle 19, cui seguiranno i fuochi artificiali che saranno sparati dalla foce del Petraia, esattamente come succede a ferragosto.

L’altra novità dell’edizione 2025 è prevista per domenica 23 febbraio con “Carnevaleballa”, la festa di fine Carnevale curata dalle discoteche Subway, Tartana e Alegria in piazza del Popolo a partire dalle 16, con i dj Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, Simone Mazzoni e Barta, Lericc, con la partecipazione delle maschere dei rioni e musica fino all’ora di cena, ingresso gratuito.

Infine, giovedì 27 febbraio torna l’appuntamento con il veglione di giovedì grasso del Carnevale di Follonica al Calypso Dance presso il villaggio Maresì, organizzato assieme alla Cri e alla Pro Loco Follonica: dalle 19.30 sarà possibile cenare con l’accompagnamento di Radio Diffusione Follonica (20 euro il costo per gli adulti, 15 euro per i bambini, solo su prenotazione telefonando al 338.1245613). Dalle 21.15 inizierà l’intrattenimento live music con Mauro Calamassi e Jack Bvm Bvm dj (ingresso solo dopo cena al costo di 10 euro). Sarà presente animazione per bambini e truccabimbi, con premi alle maschere più belle. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Cri.

Non sarà recuperata la sfilata annullata per maltempo il 9 febbraio; nel caso venga annullata la giornata di sabato 22 febbraio, i carri torneranno sul circuito domenica 2 marzo.

Il biglietto di accesso ha un costo di 7 euro, invariato rispetto agli anni passati. Il ticket dà accesso a numerose agevolazioni e convenzioni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.carnevaledifollonica.it, nel quale sarà anche possibile effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso on line al prezzo di 8 euro (7 euro più 1 euro di prevendita). Con l’acquisto on line del biglietto, in prevendita, si avrà l’ingresso prioritario al circuito.

Per conoscere le modifiche alla circolazione, fare riferimento al precedente comunicato del 19 febbraio scorso.

Inoltre, si ricorda che sono aperte al transito e alla sosta tutta via Eleonora Baldi e il nuovo parcheggio temporaneo sito nell’area del Parco Centrale posto all’interno della suindicata via, dalle 8.00 alle 24.00 del 22 febbraio.