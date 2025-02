“Le occasioni dell’amore”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 13 febbraio, alle 19, verrà proiettato il film “Le occasioni dell’amore”, di Stéphane Brizé, con Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Marie Drucker, Sharif Andoura, Emmy Boissard Paumelle.

Il film

Due ex innamorati si incontrano quindici anni dopo la brusca interruzione del loro rapporto. Lui è un attore famoso, lei un’insegnante di pianoforte. Si ritrovano casualmente, un incontro fuori stagione che sarà una seconda occasione per fare i conti con la loro relazione e trasformare le incomprensioni in complicità.

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook