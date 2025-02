“La comunicazione della coppia”: conferenza dell’associazione Kore

Follonica (Grosseto). Sabato 15 febbraio, alle 16.30, alla Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica, l’associazione Kore Aps, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica per la prevenzione del disagio e della patologia, organizza la conferenza “La comunicazione della coppia – Come nutriamo o avveleniamo le nostre relazioni“, condotta dalla dott.ssa Martina Lucia Ciancia, Life coach.

La conferenza

E’ impossibile non comunicare, anche il silenzio comunica. Comunicazione e relazione, principi ordinatori alla base della vita, sono in continuo rapporto tra di loro, ma la comunicazione è l’elemento che genera il tutto. Se desideriamo migliorare la relazione, dobbiamo iniziare dalla comunicazione, affinché avvenga su un piano di verità reciproca, nei bisogni, nei valori e nei sentimenti. Particolare attenzione verrà rivolta al riconoscimento di tutti quegli elementi che danneggiano la comunicazione e l’armonia nella coppia, affinché si possa evitare di cadere in schemi che le tradiscono.

Obiettivo dei nostri interventi è sempre una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nella relazione.

L’evento ha il patrocinio dell’amministrazione comunale; sarà presente l’assessore alla cultura Stefania Turini.

Ingresso libero e gratuito.