Giuliano Giuggioli dona un quadro alla pinacoteca: è un’opera ispirata a Modigliani

Follonica (Grosseto). Il quadro che Giuliano Giuggioli ha scelto di donare al Comune della sua città, Follonica, è stato eseguito nel 2020, quando, per il centenario dalla morte di Amedeo Modigliani, Giuliano è stato invitato dalla galleria d’arte Athena di Livorno a partecipare al progetto “2020 Modigliani. Dodici artisti contemporanei rendono omaggio al Maestro nel centenario della morte”.

In questa occasione Giuggioli – come lui stesso dice, ha dipinto un quadro “omaggiando il grande maestro e la sua città natale, Livorno. Quindi ho unito una celebre immagine fotografica dell’artista fatta nel suo studio parigino e uno scorcio caratteristico di Livorno, i fossi della ‘Venezia‘”.

Le collezioni permanenti della pinacoteca possiedono già alcuni quadri che l’artista, in più occasioni, ha donato e sono state esposte di volta in volta nelle mostre che il museo cittadino dedica alle opere di sua proprietà.

In questo caso, come riferisce Filippo Lotti, curatore d’arte che ormai da dieci anni organizza le mostre del maestro follonichese, “la pinacoteca civica di Follonica, che tra l’altro quest’anno festeggia il trentennale, era intitolata in passato proprio ad Amedeo Modigliani e Giuggioli ha voluto donare quest’opera pittorica proprio per sancirne il legame. Un’opera donata alla comunità che valorizza dal punto di vista culturale la pinacoteca e arricchisce il patrimonio artistico del Comune di Follonica”.

Giuggioli prosegue: “Per quanto riguarda la tecnica ho utilizzato carbone, colori acrilici e colori ad olio e mia intenzione era che si presentasse come una vecchia immagine ingiallita e macchiata dal tempo, ma allo stesso tempo ‘contemporanea’, per questo ho lasciato la parte inferiore del dipinto solo abbozzata, non finita. Questo accorgimento l’ho messo in atto anche per raccontare la suggestione che ho avuto studiando la vita di Modigliani; una vita breve, drammatica e piena di contrasti, dove però ha trovato le energie, le suggestioni e il tempo necessario per realizzare i capolavori che tutti conosciamo”.

Giovedì 13 febbraio, alle 11.30, nel salone della pinacoteca, si svolgerà la cerimonia di donazione aperta al pubblico e alle scuole. Ad affiancare Giuggioli durante la donazione, Filippo Lotti, che dichiara: “La donazione, nata in seguito alla bella mostra antologica di Giuggioli, ‘In Itinere’, da me curata e ospitata alla Fonderia 1 di Follonica nel 2023, è un importante gesto di un artista che ha alle spalle oltre cinquant’anni di carriera professionale con importanti mostre in tutto il mondo che, con il suo impegno, ha contribuito a valorizzare l’arte e la cultura del suo territorio”.

“Sono lieta di poter partecipare a questo evento che sottolinea ancora una volta il valore artistico e personale del pittore Giuggioli, che dona a Follonica un altro importante quadro per onorare la memoria di un grande pittore, Modigliani, evento che coincide con il trentennale della nostra pinacoteca, intitolata in passato proprio a questo grande artista – dichiara l’assessore alla cultura Stefania Turini -. Interessante anche la tecnica usata da Giuggioli come ‘una vecchia immagine ingiallita e macchiata dal tempo, ma anche contemporanea nella parte inferiore del dipinto, non finita’, quasi a sottolineare un valore che continua nel tempo, proprio come la sua arte. Ringraziamo il pittore Giuggioli che, ancora una volta, ci onora attraverso la sua opera e valorizza il patrimonio artistico della Pinacoteca di Follonica.”

La direttrice dei musei di Follonica, Claudia Mori, dichiara che “è sempre un elemento importante e significativo la donazione di un cittadino ad un istituto culturale come un museo o una biblioteca. Intanto comunica senso civico e senso di appartenenza alla città, che è fondamentale per fare e produrre cultura in una città. A maggior ragione quando si tratta di un artista che decide di lasciare in dono una sua creazione alla città, come Giuliano Giuggioli, che manifesta ancora una volta tutto l’affetto che nutre per Follonica, nonostante l’ormai alta professionalità lo veda spesso ad esporre fuori dai confini. D’altra parte le collezioni della pinacoteca negli anni si sono incrementate grazie alle numerose donazioni di artisti che hanno temporaneamente esposto proprio in questi spazi. E grazie alla varietà delle opere possedute, ogni anno proponiamo una mostra frutto di una selezione delle stesse sulla base dell’argomento da trattare. Proprio in questo periodo abbiamo la mostra ‘Pinacoteca: un patrimonio di tutti’, dove sono esposti ben tre quadri di Giuggioli già facenti parte del nostro patrimonio. Questa donazione non poteva avere un contesto migliore, come si evince già dal titolo. Per questo proponiamo, in occasione della cerimonia, una visita guidata alla mostra in corso”.