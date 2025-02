Follonica (Grosseto). La Filarmonica “Giacomo Puccini” – Città di Follonica, in collaborazione con il Comitato Carnevale di Follonica, organizza il concerto di Carnevale, giovedì 6 febbraio, alle 21.15, alla Fonderia N.1.

Per l’occasione, la Filarmonica suonerà noti brani pop italiani e mondiali come “Azzurro”, “Colonel Bogey”, “Mister G”, con la partecipazione delle reginette dei rioni follonichesi in qualità di speciali direttori di banda.

L’ingresso al concerto è gratuito.