“Pantani racconta Bartali”: uno spettacolo per celebrare la Giornata della Memoria

Follonica (Grosseto). In occasione della Giornata della Memoria, dopo la commemorazione di oggi dedicata ai concittadini internati militari, ovvero coloro che furono imprigionati e deportati per essersi rifiutati di aderire al fascismo, i cui nomi sono riportati sulla targa posta sulla facciata del Comune di Follonica, l’amministrazione comunale organizza per domani, martedì 28 gennaio alle 21, al Teatro Fonderia Leopolda, lo spettacolo “Pantani racconta Bartali”, di e con Ubaldo Pantani, per la regia di Nicola Fanucchi, con ingresso libero.

Lo spettacolo

Ubaldo Pantani, celebre protagonista di fortunate trasmissioni televisive quali “Quelli che il calcio”, “Mai dire…” e “GialappaShow”, che nel 2015 ha condotto su Rai 2 “Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz”, uno speciale in occasione del Giornata della Memoria, si esibirà alle 10 per gli studenti delle scuole della città e in replica alle 21 per il pubblico, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria con un racconto che rende omaggio alla storia del grande campione di ciclismo e che approfondisce, attraverso la sua vicenda umana e sportiva, la storia del nostro Paese durante la seconda guerra mondiale.

Il campione di ciclismo Gino Bartali, durante la seconda guerra mondiale, si presta a fare la staffetta per un’organizzazione che cerca di salvare gli ebrei dalla persecuzione nazifascista. Una storia emersa solo dopo la scomparsa del ciclista toscano, in quanto non voleva si sapesse per il principio “il bene si fa ma non si dice”.