Nuovo appuntamento con “FotografiAMO”: ospite Luca Vescera

Follonica (Grosseto). Riprendono gli appuntamenti 2025 di “FotografiAMO“, le serate d’autore organizzate dal Fotoclub Follonica con illustri fotografi; la prossima serata d’autore, martedì 28 gennaio, sarà dedicata a Luca Vescera, noto paesaggista inserito tra i docenti della Nikon school.

Classe 1962, Vescera è vissuto da sempre a Siena, la sua città. Fin da piccolo è stato affascinato dalla fotografia, acquistando la prima Reflex a 15 anni. A quell’età l’interesse era sperimentare la fotografia analogica e vivere l’emozione della camera oscura e dello sviluppo e stampa in bianco e nero. Nel tempo, con il crescere delle competenze informatiche, si è avvicinato alla fotografia digitale, cominciando a frequentare corsi, allo scopo di approfondire le molteplici tecniche di scatto e post-produzione avanzata in tutti i campi fotografici, dal ritratto, alla macro, al paesaggio. È in questo periodo che conosce Alberto Ghizzi Panizza.

Con Alberto nasce una bellissima amicizia che si nutre anche di viaggi fotografici in luoghi di grande fascino. Dall’amicizia alla collaborazione, il passo è stato breve: attualmente, insieme promuovono ed organizzano workshop e viaggi fotografici in diverse location di grande interesse fotografico. La sperimentazione delle varie tecniche e delle diverse tipologie di soggetto hanno fatto emergere una grande passione verso lo studio del paesaggio, sfruttando le potenzialità delle più evolute macchine fotografiche senza tralasciare l’uso del drone per una nuova visione prospettica. Nel ricco portfolio ci sono foto selezionate da aziende e numerosi scatti premiati con riconoscimenti fotografici.

“È veramente un motivo di orgoglio per il nostro Fotoclub avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata – si legge in una nota dell’associazione -, utilizzerà le sue opere per farci vivere intensamente le emozioni dei sui viaggi fotografici. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo di grande esperienza e sensibilità, che saranno di stimolo e crescita per tutti”.

La serata è aperta al pubblico e l’ingresso gratuito.