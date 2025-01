Crazy Floyd in scena al Teatro Fonderia Leopolda: concerto gratuito per rendere omaggio ai Pink Floyd

Follonica (Grosseto). Crazy Floyd, la band tributo ai leggendari Pink Floyd, è pronta a offrire un concerto dal vivo che promette di trasportare il pubblico in un’esperienza musicale e visiva speciale.

Venerdì 31 gennaio alle 21.00, la band salirà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

La band

I Crazy Floyd nascono dall’incontro di otto musicisti con esperienze molto diverse, ma accomunati da una grande passione per la musica dei Pink Floyd. Pur avendo suonato generi musicali disparati come cantautorato italiano, jazz, rock, heavy metal e funk, tutti i membri della band hanno trovato nella loro crescita artistica una forte ispirazione dalla musica dei Pink Floyd. L’idea di creare un tributo a questa straordinaria band è quindi nata in modo naturale, come il desiderio di rendere omaggio a un gruppo che ha segnato le loro vite oltre che un’epoca. Il desiderio dei Crazy Floyd è quello di ricreare meticolosamente non solo le sonorità della band inglese, ma anche le emozioni e le atmosfere uniche proprie della musica dei Pink Floyd.

Il concerto

Il concerto sarà un’esperienza intensa e coinvolgente: otto musicisti eseguiranno i più grandi successi della band inglese completamente dal vivo, senza quindi l’utilizzo di basi pre-registrate e con l’inserimento di effetti sonori presi direttamente dalle incisioni originali.

La serata prevede anche l’esecuzione integrale di “The Dark Side of the Moon“, in celebrazione del cinquantesimo anniversario dall’uscita di questo album leggendario.

Il concerto sarà arricchito anche da video proiezioni, per creare un’atmosfera ancora più immersiva e emozionante.

I Crazy Floyd sono: Francesco Novelli (voce solista, chitarra acustica), Katia Fini (coro e voce solista), Andrea Macii (chitarra elettrica e acustica), Sauro Gaggioli (chitarra elettrica, acustica e lap steel), Claudio Loggini (tastiere e sintetizzatori), Leonardo Allesi (sax), Paolo Villani (basso elettrico), Samuel Tognoni (batteria e percussioni).

“Vogliamo che ogni concerto sia un tributo autentico e coinvolgente alla musica dei Pink Floyd – dichiarano i Crazy Floyd –. Ogni nota e ogni effetto sonoro sono studiati per far rivivere l’emozione di un live della band originale. L’amore per per la loro musica è la forza che ci guida sul palco”

Un evento dedicato a tutti gli amanti della grande musica. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.