“Topografia sensoriale partecipata”: il Magma acquisisce l’opera di Masiar Pasquali

Follonica (Grosseto). A seguito del grande successo dell’installazione “Topografia sensoriale partecipata” nei sotterranei della Biblioteca della Ghisa a fine 2023 e della grande richiesta da parte di molti cittadini di poter ascoltare tutto il materiale audio raccolto, Il Museo Magma e l’assessorato alla cultura di Follonica hanno deciso di acquisire l’opera e di farne un allestimento permanente che verrà inaugurato il prossimo 13 febbraio alle 17.

Questo progetto rappresenta un importante documento di memoria collettiva, uno stimolo alla valorizzazione delle radici della comunità e un motore per lo sviluppo di un senso di appartenenza.

“Topografia sensoriale partecipata” è un progetto artistico di Masiar Pasquali che poggia le sue basi su un intenso lavoro antropologico e sociologico durato 5 mesi. L’autore ha registrato le voci di cento persone che hanno intrecciato la propria vita a quella di Follonica. Ognuna di loro ha scelto e raccontato un luogo della città per loro importante, significativo, un luogo che ha fatto di loro quello che sono. Condividendo le loro esperienze, hanno dato forma a cento racconti (personali, ironici, sognanti, storici, intimi, commoventi e taglienti) che, nel loro insieme, vanno a dipingere un affresco della città, dei suoi luoghi pubblici e privati, scomparsi o trasformati, del suo modo di essere e apparire attraverso gli sguardi e le esperienze personali dei narratori.

Persone di età, formazione, provenienza e caratteristiche delle più disparate, ma che hanno qualcosa in comune: un territorio antropizzato stretto tra mare e boschi.

Tra i narratori si possono trovare studenti, negozianti, non vedenti, professionisti, sportivi, imprenditori, persone con fragilità, musicisti, artisti, insegnanti… Tutti loro hanno condiviso un pezzo di sé davanti a un microfono. Alcuni luoghi tornano nei racconti, ma risultano sempre diversi come diversa è la persona che li racconta e il suo modo di sentirli. Il visitatore può sedersi su una poltrona e selezionare i racconti da ascoltare mediante la plancia di comando posta tra le sedie. Ogni racconto dura tra i 5 e i 14 minuti. La mappa a parete rappresenta l’intero territorio di Follonica (composto al 60% da boschi), i punti gialli indicano i luoghi dei racconti.

L’autore Masiar Pasquali

Masiar Pasquali nasce nel 1983 da madre iraniana e padre italiano. Cresce a Follonica, in seguito vive e lavora a Milano, Londra, Parigi e New York. Studia recitazione, organizzazione dello spettacolo dal vivo, fotografia e videomaking. Inizia la sua carriera a diciannove anni come assistente e, in seguito, responsabile dell’immagine coordinata del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Conseguito il diploma alla Scuola civica Paolo Grassi di Milan,o lavora per cinque anni come tour manager, assistente e direttore di produzione per i più importanti cantautori e musicisti italiani (Gianna Nannini, Daniele Silvestri, Samuele Bersani, Anna Oxa, Avion Travel, Frankie HiNrg…).

A ventisei anni, in uno dei molti tour, scopre la sua passione per la fotografia. Pubblica sui principali quotidiani e magazine italiani e stranieri (New York Times, LeMonde, Corriere della Sera, Il sole 24ore, Vanity Fair…) E’ il fotografo ufficiale del Piccolo Teatro di Milano e collabora con numerose istituzioni, brand e società.

Da oltre 10 anni sviluppa progetti di storytelling su persone e comunità. Ha iniziato dapprima con le foto, poi con video e installazioni per poi arrivare al suono. Nell’estate 2024 ha pubblicato il podcast “il buco – Pionieri dell’eroina”, che parla dell’avvento dell’eroina in Maremma negli anni ’70 e delle dipendenze di oggi.

Foto di Giulia Mangione