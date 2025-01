“Il banchetto degli Dei”: conferenza dell’associazione culturale Kore

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps Kore – Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica di Follonica organizza la conferenza dal titolo:“Il banchetto degli Dei. Nutrimento e assimilazione”, a cura della dott.ssa Daniela Cecchi (nella foto), psicologa e psicoterapeuta, già presidente dell’associazione Kore.

L’incontro

L’incontro intende aprire ad una riflessione sul nutrimento inteso come funzione per il mantenimento della vita, ma anche individuando e raccontando tutti i nutrimenti da cui scaturisce l’assimilazione, essenza della relazione con il mondo. Nell’occasione si parlerà anche di come l’alimentazione sia connessa con la cultura e con la nostra vita emotiva nei termini dell’affettività profonda e della relazione, non essendo affatto un bisogno unicamente fisiologico.

Ci nutriamo – in realtà – delle potenzialità del nostro Sé, da lì traiamo forza e direzione. La vita è il banchetto degli dei, raccontato dai miti e rappresentato nell’arte. L’armonia o il conflitto ci parlano di quanto accade nel celato di ogni individuo. L’associazione Kore, anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche, come questa, si propone di offrire un modello di lettura psicosomatica finalizzato alla conoscenza di se stessi in tutte le proprie manifestazioni, sociali e culturali, ed a comprenderne il senso.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 18 gennaio alle 16.30, nella Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica. Ingresso libero e gratuito.